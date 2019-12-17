Veja o que muda na Previdência da PM e de bombeiros do ES

Corpo de Bombeiros e policiais no local da ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) diz que ainda estuda como será a mudança para os policiais e bombeiros do Estado. De acordo com PGE, "o grupo de trabalho, designado pelo governador Renato Casagrande para elaborar as propostas de reforma da Previdência dos servidores , ainda está avaliando os impactos da lei sancionada que trata da Previdência para policiais militares e bombeiros. Somente após a realização dessa análise é que será possível definir quais as providências deverão ser tomadas em âmbito estadual".

A mudança para os agentes que servem ao governo do Espírito Santo, no entanto, não é tão drástica já que a categoria já havia passado, em 2008, por outra reforma que endureceu as regras. Um exemplo é o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, que consta no projeto de lei, mas que já é regra para os militares estaduais.

A principal alteração é em relação às alíquotas. Isso porque, atualmente, os PMs capixabas da ativa pagam 11% para o sistema previdenciário. Pela lei aprovada no Senado, a alíquota cai para 10,5% . Já os militares da reserva hoje só cotizam sobre o valor que ultrapassa o teto do INSS , que é de R$ 5.839,45 . Com a mudança, eles passarão a pagar sobre o total dos rendimentos. A mesma regra vai valer para os pensionistas. Entenda abaixo o que diz a nova legislação e como ela impacta os militares capixabas:

O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AUMENTOU

Sobe para 35 anos. Para quem já ingressou na carreira, haverá uma regra de transição com cobrança de pedágio de 17% sobre o tempo que falta para completar 30 anos. Não há idade mínima. Essa regra já existe para os militares do Estado.

POLICIAIS E BOMBEIROS TERÃO EQUIPARAÇÃO SALARIAL

Policiais estaduais terão direito à integralidade (último salário da carreira) e paridade (mesmo reajuste salarial dos ativos). Os PMs do Estado também já têm esses benefícios.

TEMPO MÍNIMO NA ATIVIDADE POLICIAL VAI AUMENTAR

Será de 25 anos, subindo gradualmente (4 meses a cada ano) a partir de janeiro de 2021 até atingir 30 anos. O Estado não tinha regra nesse sentido.

ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO VAI REDUZIR

Pela lei aprovada no Congresso, será de 9,5% sobre a remuneração integral para todos (policiais ativos, inativos e pensionistas) a partir de março de 2020; em janeiro de 2021, a alíquota sobe para 10,5%. Mas, com isso, os militares da ativa do Espírito Santo passarão a pagar menos, pois no Estado a alíquota cobrada atualmente é de 11%. Já os PMs da reserva e os pensionistas terão que cotizar mais. Na regra estadual, eles só contribuem para a Previdência sobre o valor que ultrapassa o teto do INSS, que é de R$ 5.839,45.

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