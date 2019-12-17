Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo refaz contas e estima gasto menor com Previdência em 2020
Novos cálculos

Governo refaz contas e estima gasto menor com Previdência em 2020

Redução de R$ 3,6 bi contempla reforma, inflação menor e economia com pente-fino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 09:06

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 09:06

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O governo Jair Bolsonaro reduziu em quase R$ 4 bilhões a projeção de gastos com a Previdência em 2020, para R$ 677,7 bilhões.
Os novos cálculos contemplam os efeitos da aprovação final da Reforma da Previdência, um cenário de inflação menor e economia com o fim de benefícios irregulares.
A previsão de despesa menor está em ofício enviado pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, ao relator do projeto de lei do Orçamento de 2020, o deputado federal Domingos Neto (PSD-CE). A projeção anterior era de despesa de R$ 681,3 bilhões. 
A redução de R$ 3,6 bilhões é considerada por Marinho conservadora, com espaço para absorver potenciais efeitos de liberação de concessão de benefícios e revisões do salário mínimo para um valor superior a R$ 1.038, conforme correção do valor atual (R$ 998) pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
A Constituição prevê a possibilidade de envio de mensagem modificativa até o início da votação do relatório definitivo do projeto na CMO (Comissão Mista do Orçamento).

Veja Também

Assembleia deve votar reforma da Previdência do ES na quarta (18)

Sindicato de servidores vai à Justiça contra reforma da Previdência do ES

Futuro da reforma da Previdência no pós-crise entre os Poderes do ES

A projeção revisada se baseia na expectativa do governo de revisão de benefícios com irregularidades, após a aprovação da lei que estabelece bônus de desempenho para peritos que identificarem fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Para dezembro de 2020, a estimativa é de uma redução acumulada de R$ 4,935 bilhões com fim de benefícios irregulares no regime previdenciário. A economia só não é maior porque o ministério estima uma despesa de R$ 9,718 bilhões com a redução nos atrasos no INSS.
O prazo de análise é de 45 dias. Isso, porém, não vem sendo cumprido. Há casos em que a conclusão do processo no INSS se dá em oito meses.
O estoque de pedidos com atraso já chegou a ser de 1,7 milhão em julho. Atualmente, esse represamento é de 1,3 milhão.
Segundo o ofício, há aspectos mais difíceis de prever e que podem afetar a despesa previdenciária nos próximos anos, em especial o represamento de benefícios do INSS.
Do lado positivo, o governo prevê que continue o processo de revisão dos benefícios por incapacidade e dos que tenham indícios de irregularidade, assim como o auxílio-acidente e economia com aposentadoria por invalidez.
O governo espera que o pente-fino no INSS gere uma economia de R$ 280,5 bilhões em uma década. Técnicos vão receber bônus para aumentar a produtividade e procurar benefícios irregulares.
O relator do Orçamento deve votar na CMO o texto final nesta terça-feira (17), mesmo dia em que o projeto de lei deve ser votado em sessão do Congresso.
O governo chegou a procurar Neto para ampliar os recursos do Bolsa Família.
As alas política e econômica do Executivo estudam uma reformulação no programa de transferência de renda para a população que vive em situação de pobreza ou extrema pobreza.
A ideia era que o relator fizesse ajuste no orçamento do Bolsa Família já no parecer previsto para esta terça, mas o governo não chegou a um consenso sobre o tamanho da expansão do programa.
A maior dificuldade é o teto de gastos -limitação, aprovada pelo Congresso durante a gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB), ao aumento de despesas públicas.
O projeto de Orçamento de 2020 está pressionado.
A reestimativa de gastos com a Previdência Social abre uma folga no teto, mas esse espaço não deve ser usado para o fortalecimento do Bolsa Família.
As mudanças no programa ainda precisarão, posteriormente, ser incluídas no Orçamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados