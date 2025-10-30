Oportunidades

Feira de emprego e estágio abre mais de 300 vagas no ES

Candidatos também vão receber orientações profissionais; iniciativa acontece nesta quinta-feira (30) e no sábado (º); veja como participar

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14:17

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma feira de emprego e estágio oferece mais de 300 vagas em Vila Velha. As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade, para trabalhar em supermercado, comércio, entre outros setores.

A iniciativa acontece na Faculdade Multivix, que funciona no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha. Nesta quinta-feira (30), o atendimento ocorre das 18 às 21 horas, enquanto que no sábado, das 9 às 12 horas.

Durante o encontro, os participantes também terão orientações profissionais. A expectativa é de que cerca de 2 mil pessoas passem pelo evento em busca de uma colocação profissional.

“O evento é uma iniciativa da instituição para conectar a comunidade e seus estudantes diretamente com o mercado de trabalho, facilitando o acesso a novas colocações e experiências profissionais”, comenta o CEO da Multivix, Tadeu Penina.

A feira terá ainda um foco especial no estímulo ao desenvolvimento de negócios com a realização da Feira do Empreendedor, que acontece também no sábado (1º), a partir das 9 horas.

SERVIÇO

Feira de Emprego e Estágio

Quando: Dias 29 e 30/10 (8h às 12h e 18h às 21h) e dia 1/11 (9h às 12h)

Dias 29 e 30/10 (8h às 12h e 18h às 21h) e dia 1/11 (9h às 12h) Onde: Multivix Vila Velha (Rod. do Sol, 3990 - Jockey de Itaparica, Vila Velha)

Confira as vagas

Estágios – principais vagas

Administração

Psicologia

Biomedicina

Nível médio, técnico e superior

Recursos humanos

Direito

Publicidade e propaganda

Marketing

Ciência da Computação

Educação física

Vagas de emprego

Assaí

Vagas: 280 para nova loja que irá abrir em Vila Velha

280 para nova loja que irá abrir em Vila Velha Fiscal de loja

Operador de caixa

Estoquista

Auxiliar de cozinha

Sipollati

Vagas: 90, sendo a maior parte delas para lojas de rua. Há ainda postos de trabalho no Centro de Distribuição

90, sendo a maior parte delas para lojas de rua. Há ainda postos de trabalho no Centro de Distribuição Para loja: vendedor, auxiliar de crediário e expedição (na área de logística)

vendedor, auxiliar de crediário e expedição (na área de logística) Para o Centro de Distribuição: assistente de logística, armazenista, operador de empilhadeira, conferente, entre outros postos.

