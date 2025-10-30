Feira de emprego e estágio abre mais de 300 vagas no ES

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14:17
Uma feira de emprego e estágio oferece mais de 300 vagas em Vila Velha. As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade, para trabalhar em supermercado, comércio, entre outros setores.
A iniciativa acontece na Faculdade Multivix, que funciona no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha. Nesta quinta-feira (30), o atendimento ocorre das 18 às 21 horas, enquanto que no sábado, das 9 às 12 horas.
Durante o encontro, os participantes também terão orientações profissionais. A expectativa é de que cerca de 2 mil pessoas passem pelo evento em busca de uma colocação profissional.
“O evento é uma iniciativa da instituição para conectar a comunidade e seus estudantes diretamente com o mercado de trabalho, facilitando o acesso a novas colocações e experiências profissionais”, comenta o CEO da Multivix, Tadeu Penina.
A feira terá ainda um foco especial no estímulo ao desenvolvimento de negócios com a realização da Feira do Empreendedor, que acontece também no sábado (1º), a partir das 9 horas.
