Feira de emprego e estágio abre mais de 300 vagas no ES

Feira de emprego e estágio abre mais de 300 vagas no ES

Candidatos também vão receber orientações profissionais; iniciativa acontece nesta quinta-feira (30) e no sábado (º); veja como participar

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14:17

Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma feira de emprego e estágio oferece mais de 300 vagas em Vila Velha. As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade, para trabalhar em supermercado, comércio, entre outros setores.

A iniciativa acontece na Faculdade Multivix, que funciona no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha. Nesta quinta-feira (30), o atendimento ocorre das 18 às 21 horas, enquanto que no sábado, das 9 às 12 horas.

Durante o encontro, os participantes também terão orientações profissionais. A expectativa é de que cerca de 2 mil pessoas passem pelo evento em busca de uma colocação profissional.

“O evento é uma iniciativa da instituição para conectar a comunidade e seus estudantes diretamente com o mercado de trabalho, facilitando o acesso a novas colocações e experiências profissionais”, comenta o CEO da Multivix, Tadeu Penina.

A feira terá ainda um foco especial no estímulo ao desenvolvimento de negócios com a realização da Feira do Empreendedor, que acontece também no sábado (1º), a partir das 9 horas.

  • SERVIÇO
  • Feira de Emprego e Estágio
  • Quando: Dias 29 e 30/10 (8h às 12h e 18h às 21h) e dia 1/11 (9h às 12h)
  • Onde: Multivix Vila Velha (Rod. do Sol, 3990 - Jockey de Itaparica, Vila Velha)

Confira as vagas

Estágios – principais vagas

  • Administração 
  • Psicologia
  • Biomedicina
  • Nível médio, técnico e superior
  • Recursos humanos
  • Direito 
  • Publicidade e propaganda
  • Marketing
  • Ciência da Computação
  • Educação física

Vagas de emprego

  • Assaí
  • Vagas: 280 para nova loja que irá abrir em Vila Velha
  • Fiscal de loja
  • Operador de caixa
  • Estoquista
  • Auxiliar de cozinha

  • Sipollati
  • Vagas: 90, sendo a maior parte delas para lojas de rua. Há ainda postos de trabalho no Centro de Distribuição
  • Para loja: vendedor, auxiliar de crediário e expedição (na área de logística)
  • Para o Centro de Distribuição: assistente de logística, armazenista, operador de empilhadeira, conferente, entre outros postos.
