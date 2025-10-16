Jovens talentos

Eletrobras, Gerdau e outras vagas de estágio abertas no ES

Oportunidades são para estudantes de níveis médio, técnico e superior; interessados devem fazer o cadastro nos endereços eletrônicos de cada instituição

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:19

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho têm boas oportunidades de estágio abertas no Espírito Santo. As oportunidades estão disponíveis em duas grandes empresas e outras duas instituições que recrutam estagiários.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos de cada processo seletivo.

ELETROBRAS

A Eletrobras, empresa de energia elétrica, está com inscrições abertas para o processo seletivo com 145 vagas para estudantes de nível superior. As chances estão distribuídas por unidades da companhia de vários Estados, incluindo o Espírito Santo.

Podem se inscrever estudantes de graduação a partir do 6º período, e no máximo, a um ano de formação; e estudantes de cursos tecnólogos a partir do 4º período. A jornada de estágio será de seis horas diárias, no modelo presencial.

Como se inscrever: os interessados podem se inscrever até 17 de novembro, pelo site de recrutamento da Cia de Talentos. O processo seletivo incluirá testes on-line e entrevista com gestores.

GERDAU

O programa de estágio da Gerdau (G.Start), empresa produtora de aço, oferece 150 vagas em 12 estados, das quais 110 são oportunidades voltadas a estudantes de cursos de Engenharia. No Espírito Santo, os selecionados vão atuar em Vitória.

Para participar, é necessário estar matriculado em cursos de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura nas seguintes áreas: Administração, Biologia, Ciências Sociais, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Engenharias (Agronômica, Ambiental, Civil, Materiais, Eletrônica, Elétrica, Florestal, Mecatrônica, Mecânica, Metalúrgica, Química, Computação, Controle e Automação, , Produção e de Segurança), Estatística, Gestão de Produção, Jornalismo, Logística, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos, Relações Públicas, Relações internacionais, Serviço Social e Sistemas de Informação.

A conclusão do curso deve estar prevista entre junho de 2027 e junho de 2029. Os novos estagiários devem começar a atuar em fevereiro de 2026.

Como se inscrever: podem ser feitas 16 de novembro, no endereço eletrônico do programa.

SUPERGASBRAS

A Supergasbras, empresa que atua na distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). está com 40 vagas abertas em seu Programa de Estágio em todo o país. A iniciativa tem duração de até dois anos e os estagiários no Espírito Santo vão atuar na unidade da Serra.

A seleção é aberta a estudantes com formatura prevista entre julho de 2027 e dezembro de 2027, nos seguintes cursos: Administração; Ciências Contábeis; Ciências da Computação; Comunicação Social; Comércio Exterior, Design, Direito, Economia, Engenharias de produção, mecânica, química, ambiental, materiais, civil, software e afins, Estatística, Gestão Comercial; Jornalismo, Letras, Logística; Marketing; Matemática, Pedagogia; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Sistema da Informação e Tecnologia da Informação

Como se inscrever: os interessados podem se inscrever até 31 de outubro, no endereço eletrônico da empresa.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) tem 401 vagas no Espírito Santo. São 265 oportunidades para estágio, com destaque para as áreas Administrativa, Educação, Construção Civil e Direito.

Há ainda 136 chances disponíveis no programa de aprendizagem, que comporta os jovens-aprendizes de 14 a 24 anos de idade. As oportundiades são principalmente para os segmentos Administrativo e de Varejo.

Como se inscrever: os candidatos podem fazer o cadastro no portal do CIEE ou pelo aplicativo "Meu CIEE", disponível para Android e iOS.

IEL

No Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), a oferta é de 22 vagas para estudantes de nível superior e técnico/tecnólogo em diferentes municípios do Estado. As oportunidades estão disponíveis em Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina. As bolsas variam de R$ 789,90 a R$ 1.800.

Quem cursa o nível superior pode se inscrever em áreas como Pedagogia, Arquivologia, Engenharia Mecânica, Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda, Nutrição, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Psicologia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, Comunicação Social, Jornalismo e Engenharia de Produção ou Minas.

Já os estudantes de cursos técnicos ou tecnólogos podem concorrer a cinco vagas nas áreas de Técnico em Segurança do Trabalho, Tecnólogo em Administração ou Recursos Humanos, Técnico em Informática, Técnico em Mecânica, Elétrica, Automação e Eletrotécnica.

Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site carreiras.iel.org.br/ES.

