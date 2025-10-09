Jovens talentos

Suzano abre programa de estágio técnico com vagas no ES

São mais de 70 vagas disponíveis para os estados onde a empresa atua, incluindo Espírito Santo e Bahia, que somam 21 vagas; interessados podem se inscrever até 2 de novembro

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 11:00

Fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

A Suzano está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2026. A oferta é de 70 vagas para os Estados onde a empresa atua, incluindo Espírito Santo e Bahia, que somam 21 vagas.

Para participar, o candidato precisa ter 18 anos ou mais; estar cursando o nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados; formação prevista para fevereiro de 2027 ou posterior, mantendo vínculo com a Instituição de Ensino por, pelo menos, um ano letivo após a admissão; ter acesso e/ou mobilidade até os locais de trabalho; e disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

Candidatos do Espírito Santo podem se inscrever nas oportunidades disponíveis na unidade de Aracruz, que abrenge os municpios de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Serra e Vitória; além de Mucuri (BA), que atente as cidades de Conceição da Barra, Pedro Canário, São Mateus.



Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas até 2 de novembro de 2025, pela plataforma Gupy.

Etapas

O processo seletivo contará com convite para dinâmicas e entrevistas nos meses de novembro e dezembro de 2025, e os feedbacks serão enviados durante o mês de dezembro de 2025. Os novos estagiários devem começar as atividades no mês de fevereiro de 2026.

Confira as vagas

Aracruz (ES) | (Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Serra e Vitória)

Vagas: 6

6 Cursos:

Manutenção Elétrica

Manutenção Mecânica

Papel e Celulose

Segurança do Trabalho.

Mucuri (BA) | (Itabatã, Mucuri, Posto da Mata, Teixeira de Freitas, Conceição da Barra/ES, Pedro Canário/ES, São Mateus/ES)

Vagas: 15

15 Cursos:

Administração

Agronomia e correlatos

Enfermagem

Florestal e correlatos

Logística Florestal

Manutenção Elétrica

Manutenção Mecânica

Papel e Celulose

Segurança do Trabalho.

Belém (PA) | (Ananindeua, Belém, Benevides e Marituba)

Vagas: 12

12 Cursos:

Laboratório e correlatos

Logística

Manutenção Elétrica

Manutenção Mecânica

Meio Ambiente

Papel e Celulose

Química

Segurança do Trabalho.

Imperatriz (MA) | (Imperatriz e Açailândia)

Vagas: 14

14 Cursos:

Automação Industrial

Florestal e correlatos

Laboratório e correlatos

Logística

Manutenção Elétrica

Manutenção Mecânica

Meio Ambiente

Papel e Celulose

Química.

Limeira (SP) - (Americana, Limeira, Santa Barbara D'oeste e Nova Odessa)

Vagas : 6

: 6 Cursos:

Laboratório e correlatos

Manutenção Elétrica

Manutenção Mecânica

Mecatrônica

Meio Ambiente

Papel e Celulose

Química.

Ribas do Rio Pardo (MS) | (Ribas do Rio Pardo e Campo Grande)

Vagas: 8

8 Cursos:

Administração

Florestal e correlatos

Laboratório e correlatos

Manutenção Elétrica

Manutenção Mecânica

Meio Ambiente

Papel e Celulose

Química

Segurança do Trabalho.

Suzano (SP) | (Alto Tiete, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano)

Vagas: 4

4 Cursos :

: Administração

Contabilidade

Laboratório e correlatos

Manutenção Elétrica

Manutenção Mecânica

Meio Ambiente

Química

Segurança do Trabalho.

Três Lagoas (MS) | (Três Lagoas)

Vagas: 5

5 Cursos:

Administração

Florestal e correlatos

Segurança do Trabalho.

