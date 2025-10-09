Suzano abre programa de estágio técnico com vagas no ES

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 11:00
A Suzano está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2026. A oferta é de 70 vagas para os Estados onde a empresa atua, incluindo Espírito Santo e Bahia, que somam 21 vagas.
Para participar, o candidato precisa ter 18 anos ou mais; estar cursando o nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados; formação prevista para fevereiro de 2027 ou posterior, mantendo vínculo com a Instituição de Ensino por, pelo menos, um ano letivo após a admissão; ter acesso e/ou mobilidade até os locais de trabalho; e disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.
Candidatos do Espírito Santo podem se inscrever nas oportunidades disponíveis na unidade de Aracruz, que abrenge os municpios de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Serra e Vitória; além de Mucuri (BA), que atente as cidades de Conceição da Barra, Pedro Canário, São Mateus.
As inscrições podem ser feitas até 2 de novembro de 2025, pela plataforma Gupy.
O processo seletivo contará com convite para dinâmicas e entrevistas nos meses de novembro e dezembro de 2025, e os feedbacks serão enviados durante o mês de dezembro de 2025. Os novos estagiários devem começar as atividades no mês de fevereiro de 2026.
