Suzano abre programa de estágio técnico com vagas no ES

São mais de 70 vagas disponíveis para os estados onde a empresa atua, incluindo Espírito Santo e Bahia, que somam 21 vagas; interessados podem se inscrever até 2 de novembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 11:00

Fábrica da Suzano, em Aracruz
Fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

A Suzano está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2026. A oferta é de 70 vagas para os Estados onde a empresa atua, incluindo Espírito Santo e Bahia, que somam 21 vagas.

Para participar, o candidato precisa ter 18 anos ou mais; estar cursando o nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados; formação prevista para fevereiro de 2027 ou posterior, mantendo vínculo com a Instituição de Ensino por, pelo menos, um ano letivo após a admissão; ter acesso e/ou mobilidade até os locais de trabalho; e disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

Candidatos do Espírito Santo podem se inscrever nas oportunidades disponíveis na unidade de Aracruz, que abrenge os municpios de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Serra e Vitória; além de Mucuri (BA), que atente as cidades de Conceição da Barra, Pedro Canário, São Mateus.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas até 2 de novembro de 2025, pela plataforma Gupy. 

Etapas

O processo seletivo contará com convite para dinâmicas e entrevistas nos meses de novembro e dezembro de 2025, e os feedbacks serão enviados durante o mês de dezembro de 2025. Os novos estagiários devem começar as atividades no mês de fevereiro de 2026.

Confira as vagas

  • Aracruz (ES) | (Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Serra e Vitória)
  • Vagas: 6
  • Cursos: 
  • Manutenção Elétrica
  • Manutenção Mecânica
  • Papel e Celulose
  • Segurança do Trabalho.

  • Mucuri (BA) | (Itabatã, Mucuri, Posto da Mata, Teixeira de Freitas, Conceição da Barra/ES, Pedro Canário/ES, São Mateus/ES)
  • Vagas: 15 
  • Cursos:
  • Administração
  • Agronomia e correlatos
  • Enfermagem
  • Florestal e correlatos
  • Logística Florestal
  • Manutenção Elétrica
  • Manutenção Mecânica
  • Papel e Celulose
  • Segurança do Trabalho.

  • Belém (PA) | (Ananindeua, Belém, Benevides e Marituba)
  • Vagas: 12
  • Cursos: 
  • Laboratório e correlatos
  • Logística
  • Manutenção Elétrica
  • Manutenção Mecânica
  • Meio Ambiente
  • Papel e Celulose
  • Química
  • Segurança do Trabalho.

  • Imperatriz (MA) | (Imperatriz e Açailândia)
  • Vagas: 14
  • Cursos: 
  • Automação Industrial
  • Florestal e correlatos
  • Laboratório e correlatos
  • Logística
  • Manutenção Elétrica
  • Manutenção Mecânica
  • Meio Ambiente
  • Papel e Celulose
  • Química.

  • Limeira (SP) - (Americana, Limeira, Santa Barbara D'oeste e Nova Odessa) 
  • Vagas: 6 
  • Cursos: 
  • Laboratório e correlatos
  • Manutenção Elétrica
  • Manutenção Mecânica
  • Mecatrônica
  • Meio Ambiente
  • Papel e Celulose
  • Química.

  • Ribas do Rio Pardo (MS) | (Ribas do Rio Pardo e Campo Grande) 
  • Vagas: 8
  • Cursos: 
  • Administração
  • Florestal e correlatos
  • Laboratório e correlatos
  • Manutenção Elétrica
  • Manutenção Mecânica
  • Meio Ambiente
  • Papel e Celulose
  • Química
  • Segurança do Trabalho.

  • Suzano (SP) | (Alto Tiete, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano) 
  • Vagas: 4
  • Cursos
  • Administração
  • Contabilidade
  • Laboratório e correlatos
  • Manutenção Elétrica
  • Manutenção Mecânica
  • Meio Ambiente
  • Química
  • Segurança do Trabalho.

  • Três Lagoas (MS) | (Três Lagoas) 
  • Vagas:
  • Cursos: 
  • Administração
  • Florestal e correlatos
  • Segurança do Trabalho.

