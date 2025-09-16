Jovens talentos

Prefeitura da Serra abre mais de 300 vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.155

São 320 oportunidades para atuar na área da Educação e 20 chances para a Secretaria de Saúde; as inscrições seguem até o preenchimento das vagas

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:32

Prefeitura da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para mais de 300 vagas de estágio, com bolsas que chegam a R$ 1.155. As oportunidades são voltadas para estudantes de níveis médio e superior e distribuídas por duas secretarias.

Para a pasta da Educação, são 320 vagas, sendo 300 delas para atuar na Educação Especial, com 100 chances para o período da manhã e 200 para tarde. Os selecionados vão atuar no apoio aos professores regentes em salas de aula que tenham matrículas de crianças com deficiência.

Há ainda 20 oportunidades para estudantes do curso de Biblioteconomia. Eles vão atuar nas bibliotecas das unidades.

O valor da bolsa é de R$ 1.155, para carga horária de 25 horas semanais. Os contratados que precisarem também poderão receber auxílio-transporte.

As inscrições podem ser feitas até o preenchimento das vagas. Os interessados devem fazer o cadastro na plataforma da Universidade Patativa do Assaré.

Feito isso, o estudante deverá entrar em contato com o setor de estágio da Sedu pelo WhatsApp (27) 98182-1258.

SAÚDE

Na Secretaria de Saúde, são quatro vagas para contratação imediata, mais 20 vagas em cadastro de reserva para 2026. As oportunidades são destinadas a estudantes do 1º ou 2º ano do Ensino Médio, no período da tarde ou da manhã.

A bolsa-auxílio é de R$ 661,50, mais vale-transporte. A carga horária é de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, no turno matutino ou vespertino.

O atendimento aos candidatos ocorre no site site Universidade Patativa:

Para se inscrever, basta o candidato fazer o cadastro e seguir o seguinte passo a passo:

1) Clicar na aba "estágio" e, depois, em "vagas de estágios";

2) Quando abrir a área de busca, é só pesquisar pelo nome do município Serra, com nível marcado em "Ensino Médio";

3) Quando encontrar o card com as informações do seu curso, é só clicar em saiba mais e se inscrever.

