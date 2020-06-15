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Mau exemplo brasileiro

Coronavírus só avança enquanto seguimos na contramão da razoabilidade

A resposta do governo federal à pandemia tem sido desarticulada e a inércia de ações federais no campo da garantia da renda mínima afeta o jogo das pressões pela flexibilização prematura das políticas de isolamento social

Públicado em 

15 jun 2020 às 05:00
Rodrigo Medeiros

Colunista

Rodrigo Medeiros

Vila Velha - Coronvavírus - Movimento do calçadão Em Itapuã e Pra Costa.
Movimento na Praia de Itapuã, em Vila Velha: cadê o isolamento social? Crédito: Vitor Jubini/Arquivo
Em uma matéria publicada no jornal "Folha de S. Paulo", no dia 5 de junho, assinada por Leonardo Diegues, Diana Yukari e Fábio Takahashi, consta que o Brasil se move na contramão da quarentena enquanto ocorre o crescimento de mortes por coronavírus (Covid-19). Em síntese, “o Brasil começou a experimentar um enfraquecimento do isolamento social mesmo antes de conseguir diminuir o número de mortes diárias pela Covid-19”. A contramão da razoabilidade se expressa também para além do combate à pandemia no Brasil e nas suas unidades federativas.
No Brasil, governadores e prefeitos estão decidindo flexibilizar a quarentena mesmo com o crescimento do contágio e quando a taxa de transmissão do vírus encontra-se ainda acima de 1 (Rt > 1). A abertura prematura das atividades econômicas pode resultar em milhares de mortes e gerar resultados adversos em termos econômicos. O fato é que a resposta do governo federal à pandemia tem sido desarticulada do ponto de vista federativo e a inércia de ações federais no campo da garantia da renda mínima, por exemplo, afeta o jogo das pressões pela flexibilização prematura das políticas de isolamento social nas unidades federativas.

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Segundo a matéria da "Folha", “a queda na movimentação no Brasil foi menos intensa do que em cinco países, entre os dez com mais mortes”. A movimentação no comércio e lazer no Brasil registrou queda de 47% em relação a janeiro e fevereiro, antes da pandemia. Trata-se do mesmo número da Espanha, cujo pico da doença ocorreu há mais de sessenta dias.
Apesar de ser de difícil aplicação prática, informa a matéria, “estudos mostram que quarentena forte é suficiente para diminuir drasticamente a propagação do coronavírus, mesmo em curto período de tempo”. Portanto, a adesão insuficiente da população ao isolamento social também explica a menor eficácia dessa medida na contenção da doença no Brasil.
Adesão insuficiente ao isolamento social, quarentena frouxa e abertura prematura das atividades econômicas contrariam as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com a matéria da "Folha", a política de testes deveria ser mais agressiva no Brasil. Afinal, “os testes em massa permitem às autoridades identificarem locais específicos com problemas, o que possibilita tomar medidas localizadas de contenção”. Testes deveriam ser feitos inclusive para os assintomáticos para garantir o retorno seguro das atividades econômicas nas unidades federativas.

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Muitos são os pontos que deverão ser debatidos após a pandemia. Os sistemas econômicos e sociais são dependentes de trajetórias históricas, sendo que, de acordo com Piketty, em “Capitalismo e ideologia” (2019), ideologia e política moldam e sustentam essas trajetórias. Nenhum país sai ileso de quase quatro séculos de escravidão e de um colonialismo de exploração predatória. As desigualdades sociais são construções históricas e são mantidas por justificação ideológica para legitimá-las.
Narrativas não são neutras. Elas podem ser coerentes e consistentes, até bem equilibradas, porém não são neutras. O Brasil se desindustrializou prematuramente, antes de ter se tornado um país desenvolvido e o crescimento do seu setor terciário se mostrou fraco em produtividade. A interrupção ou o retrocesso do processo de avanço na sofisticação tecnológica das estruturas produtivas sinaliza que um país em desenvolvimento ficou preso na armadilha da renda média.

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Na ausência de um novo boom de commodities, que ajudou a construir reputações políticas e a reduzir marginalmente as desigualdades sociais anteriormente, as perspectivas são ruins para o Brasil. Ficar preso na armadilha da renda média traz riscos à democracia, conforme estamos testemunhando. Afinal, grandes retrocessos institucionais, econômicos e sociais são possíveis na contemporaneidade, de acordo com Levitsky e Ziblatt, em “Como as democracias morrem” (2018).
Um ambiente reprodutor de desigualdades sociais extremas é perigoso para a estabilidade democrática dos países, conforme Runciman apontou no livro “Como a democracia chega ao fim” (2018). Populismos e autoritarismos florescem nesses contextos de desigualdades sociais extremas. A experiência histórica da década de 1930 e a Segunda Guerra Mundial deveriam ter nos ensinado algo sobre essas questões.

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Em relação ao processo de globalização, tão questionado pelas repercussões da pandemia, é preciso atentar para o risco e as consequências de que as cadeias globais de valor sejam distribuídas no sentido de que os países desenvolvidos fiquem com os postos de trabalhos mais qualificados, com as melhores remunerações, e que os países não desenvolvidos se especializem nas atividades que os países ricos não possam automatizar, de baixas possibilidades inovativas e produtividade intrínseca.
Países especializados em atividades malthusianas (retornos decrescentes) permanecerão pobres e com elevada concentração de renda, enquanto países especializados em atividades schumpeterianas (retornos crescentes) serão capazes de elevar o nível de seus salários e atingir padrões de vida maiores.

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A pandemia encontrou a economia e a sociedade fragilizadas no Brasil, sob a hegemonia do liberalismo primário dos fiscalistas. Segundo o IBGE, os indicadores econômicos e sociais brasileiros já apontavam, antes da pandemia, para uma recuperação frágil e problemática dos tombos de 2015 e 2016. A informalidade no mercado de trabalho e as desigualdades sociais, que são históricas e estruturais entre nós, cresceram.
Dificilmente se pode afirmar que o Brasil melhorou sob a hegemonia da ortodoxia fiscalista, neoliberal em sua retórica e no conjunto de suas propostas “reformistas”. Para aqueles que não concordam com o caminho da construção de uma distopia tropical, não basta retirar alguns elementos do palco para que o circo continue praticamente o mesmo. Afinal, seremos capazes de construir coletivamente um caminho de maior razoabilidade e, portanto, menos distópico?

Rodrigo Medeiros

É professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade.

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