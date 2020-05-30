Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

A pandemia vai abrir janela de oportunidades para a reindustrialização

Para o ES, podemos vislumbrar boas janelas: no exterior e no mercado interno. O Brasil poderá dispor de uma nova oportunidade para ativação e sofisticação do seu parque industrial

Públicado em 

30 mai 2020 às 05:00
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

Emprego: indústria
Emprego na indústria Crédito: Skeeze/Pixabay
O processo de desindustrialização da economia brasileira não é um fenômeno recente. Mas, em anos mais próximos, digamos nos últimos dez anos, esse processo vem se acelerando. Isso pode ser comprovado, por exemplo, através da pauta de exportações, crescentemente concentrada em produtos de menor valor agregado.
Em 2019, produtos classificados como commodities representaram cerca de 67% do valor das exportações. A questão central é que esse processo não se resume apenas às exportações mas também à produção industrial para o mercado interno, que gradualmente vem sendo atendido por importações.

Veja Também

Economia capixaba se destaca, mas ainda é refém de fatores externos

Pandemia vai causar crises diferenciadas na economia global

Crise política só piora a situação do Brasil e desorienta a economia

No entanto, por vias adversas, obviamente não planejadas, a pandemia da Covid-19 poderá proporcionar oportunidades para sua reversão com a reindustrialização. E novamente pela via de substituição de importações.
O Brasil na sua história econômica passou por dois processo distintos de substituição de importações. O primeiro na depressão da década de 30 do século passado, forçado por obstáculos ao acesso de produtos industrializados vindos do exterior. Em síntese, foi uma substituição compulsória.

Veja Também

Na pandemia, chegou a vez de o Estado retomar o seu protagonismo

O que esperar da economia capixaba neste ano em em 2021?

A pandemia veio para mudar a relação de consumo e também o consumidor

Já a segundo, iniciado na década de 50, contou com forte ingresso de recursos externos trazidos por empresas multinacionais, especialmente americanas, e foi capitaneada pela indústria automobilística e de eletrodomésticos. De lá para cá, não podemos deixar de registrar, muita coisa mudou e o Brasil se transformou numa economia industrial e relativamente complexa, porém, ainda muito fechada.
Agora, com sua indústria combalida e de certa forma tornada menos competitiva por uma séria de razões que não convém aqui relatar, o Brasil poderá dispor de uma nova oportunidade para ativação e sofisticação do seu parque industrial pela via de um processo de reindustrialização substitutiva de importações.

Veja Também

Diversificação da economia capixaba como política anticrise

Os dilemas do setor industrial para a economia do Espírito Santo

Também janelas de oportunidades poderão decorrer de impactos e efeitos de um processo de reposicionamentos territoriais de grandes, sofisticadas e longas cadeias produtivas mundiais. Processo esse que já se encontra em curso. Grandes grupos econômicos e empresas estão revendo suas bases de suprimento e em alguns casos promovendo a repatriação de suas bases de produção, especialmente no bloco asiático. Isso por conta da pandemia da Covid-19.
Para o Espírito Santo, podemos vislumbrar duas boas janelas de oportunidades: uma do exterior e outra do mercado interno. A do exterior, postando-se e qualificando-se enquanto alternativa confiável para se transformar em base alternativa de suprimento. Já no mercado interno, aproveitando as oportunidades da reindustrialização substitutiva de importações.

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo indústria Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados