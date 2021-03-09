A lei da pelada: a lei que a gente faz

4º: O pior de cada time vira goleiro, a não ser que tenha alguém que goste de agarrar Crédito: jcomp/Freepik

Lei, que bicho é esse? É um objeto de poder que pode se transformar em um instrumento para gananciosos fundamentais. Serve aos oportunistas que a possuem no estilo bandido ou bandida, sempre visando lucro. Pelo menos é assim que nos mostram os autointitulados representantes verdadeiros das três instâncias superiores. Todos os participantes desta eterna caverna de Ali Babá possuem uma irretocável habilidade para mentir, dizer e ao mesmo tempo desdizer, ameaçar, enriquecer… Fazer da palavra sua mais vil súdita.

Eu, na minha tenra adolescência, aprendi a obedecer a lei, desde que seja escrita pelos obedientes.

Então.

Nessa fase formadora da pessoa, resumia-se tudo em “As regras do futebol de rua de paralelepípedos”. Passo a você, leitor, o documento final de aprovação universal no qual legislamos sobre a prática dessa boa vida:

Artigo 1º: Os dois melhores (no trato com a bola e não precisava ser filho de ninguém) não podem estar no mesmo time. Logo, eles tiram o par ou ímpar e escolhem os times.

2º: Ser escolhido por último é uma grande humilhação.

3º: Um time joga sem camisa e o outro com camisa.

4º: O pior de cada time vira goleiro, a não ser que tenha alguém que goste de agarrar.

5º: Se ninguém aceita ser goleiro, adota-se um rodízio: cada um agarra até sofrer um gol.

6º: Quando tem pênalti, sai o goleiro ruim e entra um bom, só para tentar pegar a cobrança.

7º: Os piores de cada lado ficam na zaga.

8º: O dono da bola joga no mesmo time do melhor jogador.

9º: Não tem juiz.

10º: As faltas são marcadas no grito: se você foi atingido, grite como se tivesse quebrado uma perna e conseguirá a falta. Uma tênue sacanagem pode ser tolerada.

11º: Se você está no lance e a bola sai pela lateral, grite “é nossa” e pegue a bola o mais rápido possível para fazer a cobrança. Esta regra também se aplica ao escanteio.

12º: Pequenas lesões como arrancar a tampa do dedão do pé, ralar o joelho, sangrar o nariz, e semelhantes, são considerados normais.

13º: Quem chuta a bola pra longe tem que buscar.

14º: Lances polêmicos são resolvidos no grito, na frente da vizinhança ou, se for o caso, na porrada (nunca em segredo de justiça).

15º: A partida acaba quando a maioria está cansada, quando anoitece, ou quando a mãe do dono da bola manda ele ir pra casa, ou sob a intervenção daquele vizinho invejoso que prende a bola que caiu no seu quintal e passa a faca nela. É conhecido pelo codinome de filho da puta.

16º: Mesmo que esteja 15 a zero, a partida acaba com o clássico “quem fizer o primeiro gol, ganha”.

17º: Prestar atenção nos clássicos tipo “Rua de baixo contra Rua de cima” valendo uma garrafa de Pepsi-Cola das grandes.

18º: Se chover forte, aí mesmo é que haverá futebol.

19º: O famoso grito “paroooooou” era um alerta quando vinha carro ou uma senhora grávida, o lado social das equipes.

E mais não conto sobre isso. E nem precisa.

Dorian Gray, meu cão vira-lata, mordia quem abandonava a peleja.