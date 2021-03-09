Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crônica

A lei da pelada: a lei que a gente faz

Eu, na minha tenra adolescência, aprendi a obedecer a lei, desde que seja escrita pelos obedientes

Publicado em 09 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

09 mar 2021 às 02:00
Paulo Bonates

Colunista

Paulo Bonates

Criança jogando bola
4º: O pior de cada time vira goleiro, a não ser que tenha alguém que goste de agarrar Crédito: jcomp/Freepik
Lei, que bicho é esse? É um objeto de poder que pode se transformar em um instrumento para gananciosos fundamentais. Serve aos oportunistas que a possuem no estilo bandido ou bandida, sempre visando lucro. Pelo menos é assim que nos mostram os autointitulados representantes verdadeiros das três instâncias superiores. Todos os participantes desta eterna caverna de Ali Babá possuem uma irretocável habilidade para mentir, dizer e ao mesmo tempo desdizer, ameaçar, enriquecer… Fazer da palavra sua mais vil súdita.
Eu, na minha tenra adolescência, aprendi a obedecer a lei, desde que seja escrita pelos obedientes.
Então.

Veja Também

Sobre um motorista e a grandeza do trabalho que todos eles realizam

Pequenas alegrias da vida adulta

10 coisas que aprendi com Patti Smith

Nessa fase formadora da pessoa, resumia-se tudo em “As regras do futebol de rua de paralelepípedos”. Passo a você, leitor, o documento final de aprovação universal no qual legislamos sobre a prática dessa boa vida:
Artigo 1º: Os dois melhores (no trato com a bola e não precisava ser filho de ninguém) não podem estar no mesmo time. Logo, eles tiram o par ou ímpar e escolhem os times.
2º: Ser escolhido por último é uma grande humilhação.
3º: Um time joga sem camisa e o outro com camisa.
4º: O pior de cada time vira goleiro, a não ser que tenha alguém que goste de agarrar.

Veja Também

Transformação

Carta às pessoas com dor crônica

Pare essa roda-gigante que eu quero descer

5º: Se ninguém aceita ser goleiro, adota-se um rodízio: cada um agarra até sofrer um gol.
6º: Quando tem pênalti, sai o goleiro ruim e entra um bom, só para tentar pegar a cobrança.
7º: Os piores de cada lado ficam na zaga.
8º: O dono da bola joga no mesmo time do melhor jogador.
9º: Não tem juiz.
10º: As faltas são marcadas no grito: se você foi atingido, grite como se tivesse quebrado uma perna e conseguirá a falta. Uma tênue sacanagem pode ser tolerada.
11º: Se você está no lance e a bola sai pela lateral, grite “é nossa” e pegue a bola o mais rápido possível para fazer a cobrança. Esta regra também se aplica ao escanteio.

Veja Também

Aí eu falei para a Sophia Loren...

Quero brincar de novo, vou fazer meu rolimã!

Pandemia recria nosso elo com as memórias e as coisas

12º: Pequenas lesões como arrancar a tampa do dedão do pé, ralar o joelho, sangrar o nariz, e semelhantes, são considerados normais.
13º: Quem chuta a bola pra longe tem que buscar.
14º: Lances polêmicos são resolvidos no grito, na frente da vizinhança ou, se for o caso, na porrada (nunca em segredo de justiça).
15º: A partida acaba quando a maioria está cansada, quando anoitece, ou quando a mãe do dono da bola manda ele ir pra casa, ou sob a intervenção daquele vizinho invejoso que prende a bola que caiu no seu quintal e passa a faca nela. É conhecido pelo codinome de filho da puta.
16º: Mesmo que esteja 15 a zero, a partida acaba com o clássico “quem fizer o primeiro gol, ganha”.

Veja Também

Coronavírus no ES: é na crise que se conhece o verdadeiro líder

Mulheres, liberdade e equidade: um sonho ainda possível?

O 8 de março é um dia para refletir e lutar

17º: Prestar atenção nos clássicos tipo “Rua de baixo contra Rua de cima” valendo uma garrafa de Pepsi-Cola das grandes.
18º: Se chover forte, aí mesmo é que haverá futebol.
19º: O famoso grito “paroooooou” era um alerta quando vinha carro ou uma senhora grávida, o lado social das equipes.
E mais não conto sobre isso. E nem precisa.
Dorian Gray, meu cão vira-lata, mordia quem abandonava a peleja.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

LEIA MAIS ARTIGOS DESTE COLUNISTA

A pandemia, a democracia e a floresta em chamas

Como arrumar o mundo para os pequeninos?

Do escurinho do cinema cutucando a memória tardia

Que país é esse onde tudo pode ser feito e desfeito ao mesmo tempo?

É preciso pecar para ser perdoado

Paulo Bonates

É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio.

Tópicos Relacionados

Futebol Crônica Infância Adolescência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados