Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Brasil

A pandemia, a democracia e a floresta em chamas

Alguma entidade mágica equipou os responsáveis pelo país – salvo exceções – com incompetência, ganância e uma monumental capacidade de mentir

Publicado em 02 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

02 mar 2021 às 02:00
Paulo Bonates

Colunista

Paulo Bonates

O presidente Jair Bolsonaro participa do participa do lançamento da Agenda Prefeito + Brasil, no Palácio do Planalto.
O presidente, bem ao estilo da Ofélia, personagem de Chico Anysio, só abre a boca quando tem certeza. Um desastre Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Não sei vocês, mas neste instante da minha frondosa existência a maior parte do tempo sinto-me em uma ilha isolada no meio do Oceano Pacífico, após um naufrágio previsível, no caso representado pela atenção social praticada no país. E não é de hoje.
As soluções para uma pandemia que mata milhões de pessoas todos os dias, todo dia, são ignoradas pelo povo desacostumado a confiar nos dirigentes. Cada setor tem uma tese sobre causa e efeito de um agente invisível, a não ser através dos sintomas mortais que provoca.
O presidente, bem ao estilo da Ofélia, personagem de Chico Anysio, só abre a boca quando tem certeza. Um desastre. Não existe um organismo estatal central que possa administrar o país realmente. A vacinação, ainda que tardia, é a única certeza de eficiência. Individualmente todos querem sobrepor seu minúsculo pensar.

Veja Também

Bolsonaro volta defender tratamento precoce contra Covid-19

Governo Bolsonaro tortura números para inflar repasses, diz Casagrande

Novo recorde de mortes por Covid: o que Bolsonaro disse sobre a pandemia em um ano

Consta que ficaram isolados em uma minúscula ilha deserta, um físico, um padre e um marinheiro vitimados por um naufrágio. Estavam sem comida nenhuma, desesperados, quando surge boiando no mar uma lata de feijão lacrada.
Discutiram muito, fizeram alianças, tentaram uma representação majoritária, e não chegaram a nada, nenhuma ideia que fosse maioria. A fome apertava – fome mata e dói – até que decidiram. Cada um daria sua sugestão em separado. Depois sortearam a ordem das falas e sugestões para abrir a lata.
E o sol esquentando. Decidiram, finalmente, pela votação em aberto sobre o processo, já transitando em julgado – eu nunca soube o que vem a ser isso. E falaram e deram as sugestões:
- Acho que pelas leis da Física, sugiro que deixemos a lata no sol até que a pressão de dentro para fora exploda-a - opinou o físico.
- Minha opinião é rezar junto a esta palmeira, dádiva da natureza, e implorar a Deus a abertura da lata.
- Acho melhor eu usar logo este meu abridor de lata – opinou, definitivamente, o marinheiro.

Veja Também

Bolsonaro diz que governador que 'fechar seu Estado' bancará auxílio emergencial

Covid-19: após recorde de mortes, Bolsonaro defende volta à normalidade

"Sou imbrochável", diz Bolsonaro ao alegar que sofre ataques

Engoliram de uma vez só todo o conteúdo da lata.
E morreram todos de indigestão.
Não foi bem assim, mas como todo mundo mexe na Constituição brasileira, por que não posso mexer na piada?
Então.
Também gosto de futebol, mas isso é lá hora de distrair o povo, incentivando sutilmente as aglomerações previsíveis, como a recepção de Clube ou a despedida nos aeroportos?
Defender uma nação de última hora é impossível.

Veja Também

Com fogo e desmatamento, Amazônia e Pantanal perdem 3 estados do RJ no ano

"Sempre haverá desmatamento na região amazônica", diz Mourão

Mourão, sobre desmatamento na Amazônia: 'foi menos pior, essa é a realidade'

Amazonas, há muitíssimo tempo, vem sofrendo queimadas vis para usar a área invadida e a madeira ser roubada por pistoleiros assassinos organizados. Eles matam e esfolam quem tenta impedi-los, colocando o vil metal como sempre à frente de qualquer razão, juntamente com as armas de fogo.
Idem em relação ao mercúrio derramado nas águas do Rio Solimões, e outros, para garimpar sem cerimônia o ouro e poluir as referidas águas para sempre. Além do mais, eliminam os indígenas ocupantes de suas próprias terras - algumas tribos já existem antes mesmo do 1.500 d.C. É tempo demais.
Quando as entidades internacionais se sentem prejudicadas e usam seu poder para falar com os dirigentes, aparece lá uma maquiagem para enganar os militantes que morrem às dezenas. E ninguém da plebe rude brasileira sabe o que realmente acontece nessas – e muitas outras – negociações.
Alguma entidade mágica equipou os responsáveis pelo país – salvo exceções – com incompetência, ganância e uma monumental capacidade de mentir.
A maioria dos jornalistas se enchem de indignação até onde podem.
A repórter Andréia Sadi, por quem nutro uma delicada paixão, disse que o importante em jornalismo não é perguntar, é receber respostas. Achei porreta.
Dorian Gray , meu cão vira-lata, acha que Sadi e Malu Mader são a mesma pessoa.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

LEIA MAIS ARTIGOS DESTE COLUNISTA

Como arrumar o mundo para os pequeninos?

Do escurinho do cinema cutucando a memória tardia

Que país é esse onde tudo pode ser feito e desfeito ao mesmo tempo?

É preciso pecar para ser perdoado

Em um voo para Nova York vivi um pandemônio como o da pandemia

Paulo Bonates

É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio.

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Democracia Amazonas Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti
Imagem de destaque
Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar
Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados