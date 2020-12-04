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Exploração

'Sempre haverá desmatamento na região amazônica', diz Mourão

O vice-presidente justificou que a legislação permite a exploração de até 20% de terras no bioma, o que exige fiscalização constante do governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 19:51

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 19:51

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) se encontra com o governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta.
O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) minimizou índices de desmatamento e queimadas na região registrados neste ano. Crédito: Vitor Jubini
vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje (4), que "sempre haverá desmatamento" na região amazônica. Ele justificou que a legislação permite a exploração de até 20% de terras no bioma, o que exige fiscalização constante do governo em propriedades rurais.
"Sempre haverá desmatamento, a legislação prevê que no caso da Amazônia se tem 100 hectares você pode desmatar 20. Nossa tarefa é impedir que o proprietário desmate além dos 20%, tem que haver fiscalização constantes das mais de 600 mil propriedades rurais no bioma Amazônia", disse em entrevista ao advogado Paulo Roque
De acordo com o vice-presidente, 45% do desmatamento da região em áreas privadas e, por isso, é preciso "verificar uma por uma" Ele ressaltou que "grande problema do desmatamento está centrado nas terras não destinadas" em invasão de terras públicas.
Mourão minimizou índices de desmatamento e queimadas na região registrados neste ano. Na segunda-feira (30), o governo divulgou que o desmatamento da Amazônia teve uma alta de 9,5% no último ano, que configura a maior taxa desde 2008, de acordo com estimativa do Prodes, sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Segundo o vice-presidente, os dados ainda são menores do que nos anos de 2004 e 2005, durante o governo Lula. Sem apresentar dados, ele disse ainda que as queimadas ficaram dentro da média histórica.

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