Que país é esse onde tudo pode ser feito e desfeito ao mesmo tempo?

Servidor da Fiocruz prepara vacina de Oxford/AstraZeneca para a primeira aplicação no Brasil. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Eles te vêem, mas você não os vê. Porque não existem. Não foram criados por Deus, Jeová, Alá, Buda ou o Demônio. Surgiram espontaneamente do nada. Não têm casa, não podem ficar na rua; nem sequer, presos.



Um país que não respeita o povo, em todos os campos, não pode funcionar. A maioria desses ultramiseráveis não sabe ler, escrever, comer, por falta de prática, e têm grande parte de seus filhos mortos no primeiro ano de vida. Eles têm nas vias públicas espaço e esmolas. Os abrigos operam como jaulas mal geridas, isso onde existem. Quem aguenta morar nessa modalidade de coisa alguma?



Enquanto isso, o sistema policial não dá conta das graves violências, com mortes e todo o tipo de inferno. Ninguém rouba e assassina os moradores de rua, porque eles não existem. Fazem parte bizarra de uma arte incompreensível.

O sistema oficial de proteção policial dá murro em ponta de faca para executar tarefas. A parte tragicômica dessas operações do tipo artista contra bandido é o enfrentamento. O povo das favelas se organizou ao longo de todas essas décadas de modo que constituem um sistema funcional e protegido à sua maneira. Tem acesso a uma modalidade de lei que só eles conhecem. É um outro país.

Nas instâncias judiciárias oficiais, para cada lei tem outra em sentido contrário. Que país é esse onde tudo pode ser feito e tudo pode ser desfeito ao mesmo tempo?

Os maiorais não discutem nada com o povo. As propagandas eleitorais dedicam-se ao verbo fazer. Fazer isso, fazer aquilo, que aliás não fazem. As coisas importantes são mostradas para a plebe só pra dar gostinho e provocar ilusão.

Cadê Zé Dirceu e companhia? Cadê a fortuna capturada pela Operação Lava Jato? Etc etc etc. A senhora não sabia que ao deixar tudo como está, só reclamando, fazemos parte da bandidagem passiva?

País religioso, o Brasil vive de promessas.

Agorinha mesmo, neste complexo psicopatológico atribuído a um único vírus, nota-se a distância entre o respeitável público, os palhaços e os proprietários do circo.

Confesso que me surpreendi com a inclusão, nesta pandemia, dos Estados Unidos . Talvez a culpa seja da empáfia. Tipo o ataque covarde às Torres Gêmeas de Nova York. Dois aviões imensos penetram na cidade, capital do mundo, sem nenhuma defesa, e fazem aquela covardia. A verdade é que nossos irmãos do Norte fazem suas escolhas à sua maneira.

Neste instante que escrevo, percebendo o pânico explícito ou não do bravo povo brasileiro, minha perplexidade testa positivo quando vejo os eternos foliões pulando, se agarrando, contaminando – e não é carnaval. É uma forma de loucura geral, tipo psicose, que cria um sistema mental que os permite quebrar todas as regras de sobrevivência. A onipotência cria a loucura maníaca e “vamos todos nos contaminar!''.

Recebi a seguinte historinha de humor, sempre o humor:

Um médico humanitário, para efeito de pesquisa, quis avaliar a diferença da aceitação das vacinas segundo as personalidades. Então decidiu vacinar um inglês, um francês, um alemão e um norte-americano. Todos em um clima muito resistente.

Disse ao inglês:

— Tenho aqui a sua vacina.

— Não quero, dispenso.



O médico insistiu:

— As pessoas com a classe e elegância dos ingleses devem se vacinar.

— Pode vacinar, disse ele.



Dirigiu-se então ao alemão:

— Agora é a tua vez.

— Não, muito obrigado.

— Isto é uma ordem.

— Ah, então pode.



Falou com o norte-americano:

— Agora é a tua vez.

— Nem por hipótese, disse o americano.

— Bem, seu vizinho se vacinou.



O norte-americano ofereceu o braço para vacinar.

E finalmente dirigiu-se ao francês:

— Agora é o senhor.

— Nada me fará vacinar, respondeu ele.



O médico tentou de tudo para motivá-lo. E nada.

Então, tentou a derradeira motivação:

— Na verdade, me enganei, os franceses não têm direito à vacinação.

— O quê? Eu não tenho direito? Isso é um absurdo — gritou. E se deixou vacinar.

