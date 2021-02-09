Que país é esse onde tudo pode ser feito e desfeito ao mesmo tempo?

Enquanto isso, o sistema policial não dá conta das graves violências, com mortes e todo o tipo de inferno. Ninguém rouba e assassina os moradores de rua, porque eles não existem. Fazem parte bizarra de uma arte incompreensível.
O sistema oficial de proteção policial dá murro em ponta de faca para executar tarefas. A parte tragicômica dessas operações do tipo artista contra bandido é o enfrentamento. O povo das favelas se organizou ao longo de todas essas décadas de modo que constituem um sistema funcional e protegido à sua maneira. Tem acesso a uma modalidade de lei que só eles conhecem. É um outro país.
Nas instâncias judiciárias oficiais, para cada lei tem outra em sentido contrário. Que país é esse onde tudo pode ser feito e tudo pode ser desfeito ao mesmo tempo?
Os maiorais não discutem nada com o povo. As propagandas eleitorais dedicam-se ao verbo fazer. Fazer isso, fazer aquilo, que aliás não fazem. As coisas importantes são mostradas para a plebe só pra dar gostinho e provocar ilusão.
Cadê Zé Dirceu e companhia? Cadê a fortuna capturada pela Operação Lava Jato? Etc etc etc. A senhora não sabia que ao deixar tudo como está, só reclamando, fazemos parte da bandidagem passiva?
País religioso, o Brasil vive de promessas.
Agorinha mesmo, neste complexo psicopatológico atribuído a um único vírus, nota-se a distância entre o respeitável público, os palhaços e os proprietários do circo.
Confesso que me surpreendi com a inclusão, nesta pandemia, dos Estados Unidos. Talvez a culpa seja da empáfia. Tipo o ataque covarde às Torres Gêmeas de Nova York. Dois aviões imensos penetram na cidade, capital do mundo, sem nenhuma defesa, e fazem aquela covardia. A verdade é que nossos irmãos do Norte fazem suas escolhas à sua maneira.
Neste instante que escrevo, percebendo o pânico explícito ou não do bravo povo brasileiro, minha perplexidade testa positivo quando vejo os eternos foliões pulando, se agarrando, contaminando – e não é carnaval. É uma forma de loucura geral, tipo psicose, que cria um sistema mental que os permite quebrar todas as regras de sobrevivência. A onipotência cria a loucura maníaca e “vamos todos nos contaminar!''.
Recebi a seguinte historinha de humor, sempre o humor:
Um médico humanitário, para efeito de pesquisa, quis avaliar a diferença da aceitação das vacinas segundo as personalidades. Então decidiu vacinar um inglês, um francês, um alemão e um norte-americano. Todos em um clima muito resistente.
Disse ao inglês:
O médico insistiu:
Dirigiu-se então ao alemão:
Falou com o norte-americano:
O norte-americano ofereceu o braço para vacinar.
E finalmente dirigiu-se ao francês:
O médico tentou de tudo para motivá-lo. E nada.
Então, tentou a derradeira motivação:
Dorian Gray, meu cão vira-lata, latiu em português.