É da terra que queimamos que vem grande parte da reposição de elementos vitais Crédito: Vitor Jubini

Descobri, ao voltar da reunião secular do Boulevard da Praia do Canto, relíquias em que meu cão Dorian Gray faz suas primeiras colocações sobre as concepções a respeito de causas e efeitos dos fenômenos responsáveis pelo que conhecemos como pandemônio.

Em mensagem grifada no quintal no que se refere a causas e efeitos deste castigo, trazendo não sei de onde seus argumentos que considera óbvios, peço a meus leitores, já que ele só se comunica comigo, usar o pouco que sei de sua história e dizer o que eu não disse. Ele não sabe ladrar. Vou usar a minha comunicação de afeto e contar que ele tem alma.

Positivista, promete de início listar as verdades sobre esta desgraça que diz conhecer. Peço licença, bem ao estilo do próprio Dorian, para falar por itens. Vamos lá.

Elaborou uma teoria – cachorro besta - segundo a qual um fenômeno nunca dantes navegado, seja lá porque for, acomete toda a Terra ao mesmo tempo neste exato momento. Os cientistas não podem fazer nada do que não conhecem, e olha que são de alto gabarito.

Desde que ficou disponível ao nosso redor, recebemos através principalmente dos pulmões, o oxigênio. Esse misturado ao hidrogênio, forma a água. Não é de hoje que a volúpia sacrifica, a bem do dinheiro, absolutamente tudo. Como se não fosse o bastante, damo-nos ao luxo de incendiar a terra periodicamente. É dela mesmo que vem grande parte da reposição desses elementos vitais.

Não vejo preocupação dos diretores do mundo com isso. Quando jovem participei e até coordenei a Associação Capixaba de Proteção ao Meio Ambiente, a Acapema. Quase todos os municípios do Espírito Santo eram representados.

Lembro certa vez, na Praça Costa Pereira, quando o capixaba saiu a gritar em protesto. Acontece que os construtores de Angra I estavam dispostos a depositar lixo atômico, cheinho de material radioativo, ofertado pela construção da usina em território capixaba. O povo saiu em bloco no peito e na raça. E venceu. Não houve a amável doação de material altamente radioativo.

Daí em diante, a Acapema, nem sempre com o apoio dos governos, venceu os desafios. Compôs a Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. Exemplo, derrubar a “Cinco Pontes” – Florentino Avidos - na Vila Rubim, para fazer uma nova. Nosso grupo, que assessorava o governo na Comissão de Cultura, não autorizou. Fizeram uma reforma e conservaram o monumento. Que bom.

Desse grupo, além do locutor que vos fala, estava lá Bernadette Lyra, André Ruschi, Ewerton Montenegro, Regina Bergamaschi, Paulo Vinhas (assassinado pela causa), e muitos outros espalhados por Santa Teresa, Barra do Jucu, etc. A ponte secular está até hoje no mesmíssimo lugar, após uma reforma. Reuníamo-nos mensalmente em uma das salas do antigo Clube Saldanha da Gama.

Sofrer e pensar.

Tínhamos nossos filósofos preferidos. Acabo de lembrar-me da frase de Woody Allen sobre pensar: “De todos os homens famosos desse mundo, o que mais gostaria de ter sido era Sócrates – o filósofo claro. Não apenas porque ele foi um grande pensador, porque eu também sou capaz de observações profundas, embora as minhas se concentrem basicamente, em bundas de aeromoças”.