Queixando-se ao arcebispo Dom Helder Câmara

Unidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) em Saúde Mental Crédito: Fábio Pozzebom/Arquivo Agência Brasil

“Gosto de pensar o Natal como um ato de subversão:

- Um menino pobre;

- Uma mãe solteira;

- Um pai adotivo;

- Quem assiste seu nascimento é a ralé da sociedade, os pastores;

- É presenteado por gente “de outras religiões”, os magos, astrólogos;

- A família tem que fugir e transformar-se em refugiados políticos;

- Volta e vai viver na periferia;

O resto, a gente celebra na Páscoa… mas com a mesma subversão…

Um mundo novo virá dos pobres. Só deles pode vir a salvação”.

Esses versos de Dom Helder Câmara exibem a força e a capacidade de determinação do oprimido. Dia desses, o Papa Francisco citou o arcebispo brasileiro, que morreu em 1999, em Recife, e agora em processo de canonização: “Quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me comunista”. Décimo primeiro filho de um jornalista e de uma professora primária, foi padre aos 22 anos e militante defensor da democracia.

Recebi de minha querida Talita Vilela esta oração. Trabalhamos juntos na equipe de Saúde Comunitária. Aqui mesmo no Espírito Santo . Juntamente com outros engajados profissionalmente na luta que envolvia o acesso a cuidados da medicina para todos, especialmente para o povo miserável da periferia de Vitória e interior.

A ideia que surgia em todo o Brasil era o estabelecimento de cuidados primários em saúde, em que a equipe devidamente embasada na técnica realizava seminários multiprofissionais para formar moradores sobre os cuidados básicos, prevenção secundária etc. Todo o programa era supervisionado por Vitor Santos Neves, então um dos gerentes central do Instituto Nacional de Assistência Médica e Assistência Social (Inamps), em integração da Secretaria da Saúde.

Havia sido designado para dirigir essa modernização na área de psicossomática. Outros colegas encarregaram-se da reforma da estrutura pediátrica no Estado, levantamento sobre pronto-socorro e outras pendências clássicas da saúde no Espírito Santo, principalmente nas áreas periféricas. Essa era a ideia que não chegou a ser concluída, infelizmente.

O nosso time estava preparado tecnicamente para atender em nível terciário – educação em saúde – as 52 unidades populacionais. Por uma razão ou por outra conseguimos trabalhar em três. Em Iúna, por exemplo, fomos muito felizes. A igreja, através de um jovem cura, que já naquela época usava motocicleta, se incorporou ao movimento.

A dificuldade de recursos, acho, fez estancar o movimento oficial, que visava a estabelecer uma escola de atendimento básico nas periferias. Fizemos o que pudemos. Recebi ontem o escrito de Talita Vilela, assistente social, sobre Dom Helder. Deu saudade.

Mas desse despertar institucional surgiu o primeiro pronto-socorro psiquiátrico integrado ao geral no Brasil, o São Lucas. Funcionou por uns dez anos diminuindo, e muito, a aglomeração no Psiquiátrico Adauto Botelho. Um dia, a pretexto de uma reforma, fecharam somente a enfermaria de Psiquiatria Integrada. Por quê? Pergunte ao bispo. Pena que o bispo já morreu.

Hoje, a minha impressão e a dos meus cabelos brancos, apesar das aparências, é que a modernidade tomou conta do pedaço. Clínicas particulares abundam ou são subvencionadas. A Psiquiatria Comunitária, portanto, que nos custou suor e lágrimas, é apenas uma lembrança.