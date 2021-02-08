Covid-19: Argentina detecta primeiros casos de variantes brasileiras

A Argentina detectou os primeiros casos de duas variantes brasileiras do novo coronavírus em viajantes do país vizinho, informou o governo argentino nesta segunda-feira (8).
"A variante Amazonas P1 foi recentemente detectada em duas amostras, e a variante Rio de Janeiro P2 em dois outros viajantes. Todos eles do Brasil", disse o ministro da Saúde da Argentina, Ginés González García, no Twitter.
A Argentina, que está acelerando sua campanha de vacinação contra a covid-19 com a vacina russa Sputnik V, registrou quase 2 milhões de casos confirmados da doença, com 49.171 mortes.