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Mutações

Covid-19: Argentina detecta primeiros casos de variantes brasileiras

Conforme tuíte do ministro da Saúde argentino, a variante Amazonas P1 foi detectada em duas amostras e a variante Rio de Janeiro P2 em outros dois viajantes, todos do Brasil
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 fev 2021 às 14:43

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 14:43

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay
A Argentina detectou os primeiros casos de duas variantes brasileiras do novo coronavírus em viajantes do país vizinho, informou o governo argentino nesta segunda-feira (8).
"A variante Amazonas P1 foi recentemente detectada em duas amostras, e a variante Rio de Janeiro P2 em dois outros viajantes. Todos eles do Brasil", disse o ministro da Saúde da Argentina, Ginés González García, no Twitter.
A Argentina, que está acelerando sua campanha de vacinação contra a covid-19 com a vacina russa Sputnik V, registrou quase 2 milhões de casos confirmados da doença, com 49.171 mortes.

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