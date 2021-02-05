Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Vacina é eficaz contra nova cepa da Covid-19 do Reino Unido, aponta estudo
Comunicado

Vacina é eficaz contra nova cepa da Covid-19 do Reino Unido, aponta estudo

A Universidade Oxford diz que os resultados mostram que o imunizante mostra sucesso em reduzir a carga viral, o que pode se traduzir em transmissões reduzidas da doença
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 fev 2021 às 11:26

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 11:26

Coronavírus - Covid19
Estudo em andamento mostra que vacina tem eficácia contra a cepa da Covid-19 encontrada no Reino Unido Crédito: Pete Linforth/Pixabay
A Universidade Oxford afirma em comunicado nesta sexta-feira (5) que um estudo em andamento mostrou que a vacina contra a Covid-19 elaborada pela instituição e pela AstraZeneca tem eficácia "similar" contra a cepa encontrada inicialmente no Reino Unido, a chamada variante "Kent", ou B.1.1.7.
A entidade diz que os resultados mostram que o imunizante mostra sucesso em reduzir a carga viral, o que pode se traduzir em transmissões reduzidas da doença. O estudo coloca a taxa de eficácia da vacina contra a cepa do Reino Unido em 74,6%. Em relação à variante mais antiga, essa eficácia está em 84%.
O comunicado destaca que essas são as primeiras conclusões sobre a eficácia da vacina de Oxford contra as novas variantes do vírus. Há estudos em andamento sobre eventuais mudanças na vacina para garantir proteção mais rápida e simples contra as novas cepas, diz a nota.
O comunicado ressalta que as conclusões do estudo são preliminares e que ele ainda será submetido a uma publicação científica para revisão e publicação.

Veja Também

México autoriza uso emergencial da vacina Sputnik V

Vacina russa Sputnik V tem 91,6% de eficácia contra Covid-19, aponta estudo

Agência europeia recomenda aprovação da vacina de Oxford

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Reino Unido Vacina Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados