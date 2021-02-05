Vacina é eficaz contra nova cepa da Covid-19 do Reino Unido, aponta estudo

Estudo em andamento mostra que vacina tem eficácia contra a cepa da Covid-19 encontrada no Reino Unido Crédito: Pete Linforth/Pixabay

A Universidade Oxford afirma em comunicado nesta sexta-feira (5) que um estudo em andamento mostrou que a vacina contra a Covid-19 elaborada pela instituição e pela AstraZeneca tem eficácia "similar" contra a cepa encontrada inicialmente no Reino Unido, a chamada variante "Kent", ou B.1.1.7.

A entidade diz que os resultados mostram que o imunizante mostra sucesso em reduzir a carga viral, o que pode se traduzir em transmissões reduzidas da doença. O estudo coloca a taxa de eficácia da vacina contra a cepa do Reino Unido em 74,6%. Em relação à variante mais antiga, essa eficácia está em 84%.

O comunicado destaca que essas são as primeiras conclusões sobre a eficácia da vacina de Oxford contra as novas variantes do vírus. Há estudos em andamento sobre eventuais mudanças na vacina para garantir proteção mais rápida e simples contra as novas cepas, diz a nota.