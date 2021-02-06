Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • China aprova ampliação da vacinação com Coronavac no país
Comunicado

China aprova ampliação da vacinação com Coronavac no país

A Administração Nacional de Produtos Médicos chinesa informou que foi concedida aprovação "condicional" à Coronavac, o que significa que a vacina agora pode ser aplicada no público em geral
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 fev 2021 às 11:42

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 11:42

Vacina da Coronavac no ES
A Coronavac já foi vendida a pelo menos dez países Crédito: Fernando Madeira
A China aprovou a ampliação dos grupos de pessoas que poderão ser vacinados no país com a Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Até então, apenas grupos de alto risco e prioritários, como médicos e funcionários do Estado, vinham sendo vacinados.
Em comunicado divulgado neste sábado (6), a Administração Nacional de Produtos Médicos chinesa informou que foi concedida aprovação "condicional" à Coronavac, o que significa que a vacina agora pode ser aplicada no público em geral, embora pesquisas ainda estejam em andamento. A Sinovac deverá apresentar dados de acompanhamento e relatórios de quaisquer efeitos adversos após a vacina ser vendida no mercado.
A Coronavac já foi vendida a pelo menos dez países. Na China, recebeu aprovação de emergência em julho do ano passado.
A vacina produzida pela Sinovac é a segunda do país a receber aprovação condicional. Em dezembro, o governo chinês autorizou a vacina da estatal Sinopharm. Tanto o produto da Sinovac quanto o da Sinopharm são vacinas inativadas de duas doses com tecnologia tradicional, que torna mais fácil o transporte e o armazenamento do que as vacinas da Pfizer, que requerem armazenamento em ambiente ultra frio.

Veja Também

Butantan negocia compra de mais 20 milhões de doses da Coronavac, diz Doria

Até o momento, a Sinovac divulgou apenas dados dos estágios 1 e 2 das pesquisas para sua vacina. As informações completas dos ensaios clínicos para o estágio 3, já realizados em países como Brasil, Chile, Indonésia e Turquia com 25 mil voluntários, serão divulgados posteriormente em um jornal revisado por outros pares, segundo o porta-voz da empresa, Pearson Liu. Autoridades de saúde globais avaliam que qualquer vacina com pelo menos 50% de eficácia é útil.
O México anunciou que duas fabricantes chinesas de vacinas contra Covid-19, Sinovac e CanSino, apresentaram papeis para aprovação do uso no país. Na sexta-feira, o secretário mexicano de Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, informou que a vacina da CanSino havia sido "aplicada com sucesso" em testes e solicitado autorização. Mais tarde, o secretário adjunto de Saúde, Hugo Lopez-Gatell, esclareceu que a empresa havia apresentado apenas documentos "iniciais", que não eram resultados de testes da fase 3.
A CanSino não divulgou até o momento nenhuma taxa de eficácia estimada para usa vacina, de dose única, números que provavelmente serão exigidos pelo governo mexicano para aprovar o uso no país. A empresa realizou testes de fase 3 no México com 14.425 voluntários. Já as estimativas de eficácia da Sinovac variaram de um país para o outro, indo de 50,65% de prevenção de infecções a 100% na prevenção de casos graves.
O governo mexicano prometeu 8 milhões de doses da vacina da CanSino até março e tem se mostrado otimista com a injeção chinesa porque ela é relativamente fácil de manusear e será finalizada e engarrafada em uma fábrica no México. O país também aprovou recentemente a vacina russa Sputnik V, mas não receberá essa, ou mais doses da vacina Pfizer, até o fim deste mês. Foram recebidas apenas cerca de 760 mil doses da vacina Pfizer e destas, restam em torno de 60 mil. O México só conseguiu administrar doses até agora a metade do seu quadro médico que atua na linha da frente contra a doença.

Veja Também

Entenda diferenças e semelhanças entre a vacina de Oxford e a Coronavac

Na sexta-feira, o país registrou 13.051 infecções confirmadas, que elevaram o número total a 1,91 milhão. Foram reportadas 1.368 mortes, de um total de 164.290. No entanto, como o México faz muito poucos testes, o número real de vítimas pode ser superior a 195 mil, segundo estimativas. Na cidade do México, a taxa de ocupação de hospitais passa de 80%.
Na Espanha, o governo reportou seu primeiro caso da variante brasileira de Covid-19, identificada em um passageiro que chegou no país pelo aeroporto de Madri. Segundo o departamento regional de saúde da capital espanhola, o homem de 44 anos chegou do Brasil em 29 de janeiro e tinha um documento do teste PCR negativo, mas outro teste de anticorpos realizado no aeroporto deu positivo. O homem foi levado a um hospital da cidade, que mais tarde confirmou a infecção do homem pela variante.
Na última semana, a Espanha aumentou as restrições a voos provenientes do Brasil e da África do Sul, em virtude de variantes detectadas nesses países, assim como impôs restrições semelhantes ao Reino Unido. O país contabiliza um total de 2,941 milhões de casos e 61,386 mil mortes por Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins.

Veja Também

Ministério da Saúde confirma compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac

Governadores cobram de Bolsonaro compra de doses adicionais da Coronavac

É enganoso que imunogenicidade da Coronavac ofereça risco; Anvisa pediu dados complementares e não questionou segurança

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19 China Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados