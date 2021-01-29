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Governadores cobram de Bolsonaro compra de doses adicionais da Coronavac

Documento foi assinado em nome do Fórum Nacional de Governadores e pede que, na impossibilidade de aquisição "seja viabilizada a opção de compra pelos Estados"

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 14:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jan 2021 às 14:37
Vacina Coronavac
Até o momento, a próxima remessa de distribuição do governo federal está marcada para 3 de fevereiro, com 3,2 milhões de doses da Coronavac. Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador Wellington Dias (PT), do Piauí, enviou nesta quinta-feira (28), uma carta oficial ao presidente Jair Bolsonaro solicitando a compra de um lote adicional de 54 milhões de doses da vacina Coronavac, contra a Covid-19. O documento foi assinado em nome do Fórum Nacional de Governadores e pede ainda que, na impossibilidade de aquisição pelo governo federal, "seja viabilizada a opção de compra por parte dos Estados brasileiros, conforme anteriormente aventado".
Nesta sexta-feira (29), o governador João Doria (PSDB/SP) estipulou que o governo federal se manifestasse sobre a compra das 54 milhões de doses até o dia 5 de fevereiro. Caso contrário, elas serão oferecidas diretamente aos Estados e municípios. Até o momento, o Ministério da Saúde já tem garantido um lote de 46 milhões de doses da Coronavac, que devem ser entregues pelo Instituto Butantan até o final de abril.
No documento assinado pelo Fórum Nacional de Governadores, Dias pede ainda que o governo federal compre outras 100 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford/AstraZeneca e as distribua aos Estados. De acordo com ele, esse total, incluindo a compra do Butantan, seria o suficiente para aproximadamente metade da população.
Até o momento, a próxima remessa de distribuição do governo federal está marcada para 3 de fevereiro, com 3,2 milhões de doses da Coronavac. A carta também solicita um cronograma oficial de entrega das doses, "o que possibilitaria aos Estados e municípios maior capacidade de planejamento na vacinação", e que o próximo lote chegue às 27 unidades federativas até o dia 7
Além da compra e distribuição, o fórum também solicitou ao presidente que autorize a utilização de doses reservadas para a segunda aplicação, "a fim de ampliar as condições de atender toda a demanda programada para o público prioritário".
Na quinta-feira, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, afirmou em entrevista à rádio CBN que a pasta tem até o dia 30 de maio para decidir sobre a compra de doses adicionais.

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