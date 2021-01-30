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Após pressão

Ministério da Saúde confirma compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac

Instituto Butantan vinha pressionando governo federal pela confirmação do novo contrato; com novo lote, número de doses do imunizante disponíveis em 2021 será de 100 milhões

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 09:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2021 às 09:35
Coronavac
Ministério da Saúde confirmou compra de mais 54 milhões de doses da vacina Coronavac Crédito: Fernando Madeira
O Ministério da Saúde confirmou a compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac que serão distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Com isso, a pasta fecha a compra de 100 milhões de doses de vacina com o Instituto Butantan.
"O Ministério da Saúde irá firmar o contrato de compra das doses junto à fundação na próxima semana. Além disso, a pasta está solicitando a antecipação do registro da vacina junto à Anvisa, para ampliar a vacinação para toda a população brasileira", disse em nota divulgada na noite de sexta-feira (29).
Com a manifestação do Ministério da Saúde acaba a indefinição sobre o destino dessa quantidade de doses. O Butantan ameaçou exportar as doses extras de Coronavac se a pasta não se manifestasse até o final de semana.

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A confirmação já havia sido feita pelo Instituto Butantan durante declaração à imprensa nesta sexta-feira (29). Dimas Covas, diretor do instituto, afirmou que recebeu uma mensagem do governo federal confirmando que comprará as vacinas na próxima terça.
Covas disse que os contratos de outros países da América Latina não afetam a distribuição de vacinas pelo Brasil.
Segundo Covas, as 46 milhões de doses já contratadas anteriormente serão entregues até abril. A partir daí, começa a entrega das 54 milhões de doses adicionais, mas o diretor do Butantan não deu prazo para que essa entrega seja concluída.

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