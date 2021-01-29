Rede vai ao STF para que Pazuello confirme compra de 54 mi de doses da Coronavac

O governo federal tem até maio para informar se pretende ou não comprar o novo lote das vacinas da Coronavac Crédito: Fernando Madeira

O pedido foi encaminhado nesta quinta-feira (28), ao ministro Ricardo Lewandowski, que é relator de uma série de ações envolvendo impasses abertos na esteira da pandemia do novo coronavírus

Nos termos do contrato assinado com o Instituto Butantan, o governo federal tem até maio para informar se pretende ou não comprar o novo lote das vacinas. No entanto, diante da corrida mundial pelos imunizantes e do cenário de insuficiência de doses para atender até mesmo aos grupos definidos como prioritários na campanha nacional de vacinação, a equipe do ministro Eduardo Pazuello vem sendo cobrada publicamente sobre o tema há pelo menos uma semana. Os questionamentos partem do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e do governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Ao Supremo, a Rede argumenta que o contrato não pode servir como 'subterfúgio burocrático' para retardar a opção sobre a compra dos imunizantes. O partido atribui ainda a demora na manifestação do Ministério da Saúde a uma retaliação do presidente Jair Bolsonaro a Doria, seu principal adversário na disputa pelo protagonismo da vacina.

"A cláusula contratual não merece ser aplicada em sua literalidade. Como pode o Governo Federal esperar até maio para exercer sua opção de compra de vacinas eficazes e seguras, que pode ajudar sobremaneira no controle da pandemia no Brasil?", questiona o partido. "Por meras opiniões pessoais, políticas, eleitoreiras e cientificamente incorretas - dado que o imunizante já foi devidamente aprovado pela Anvisa -, o Sr. Presidente da República coloca em xeque a saúde de quase 27 milhões de brasileiros", acrescenta o pedido assinado pela advogada da Rede Sustentabilidade, Flávia Calado Pereira.