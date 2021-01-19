O Amazonas poderia ter sido salvo

Projeção no centro da cidade de São Paulo faz campanha para arrecadar oxigênio para Manaus Crédito: Allison Sales/Futura Press/Folhapress

Acho que o pessoal exagera ao homenagear o presidente Bolsonaro por todos os males e besteiras que assolam o país. Respeitável público, justiça seja feita, ele não tem inteligência para tanto. É muita besteira e, ainda por cima, sobreposta. Seu governo é um trem maluco, sem trilhos e sem direção, baseado unicamente no próprio instinto. Dá até medo de falar isso.

Não há nos seus desmandos e alegorias um simples vestígio de função psíquica hábil ou coerente. Ele reconhece suas frases mal pronunciadas, inclusive. Mas não associa isso a nada. Sequer ao poder que emana naturalmente de um chefe de República eleito legalmente pelo povo.

Esse poder pode tudo, no caso do Brasil , muitas vezes embaraçado pela confusão generalizada nos poderes legislativos e judiciários, onde por tradição, com raríssimas exceções, cada um trata de si, “irmão desconhece irmão”, como no samba de Paulinho da Viola. Esse curiosamente vem a se chamar “Dinheiro na mão”, tema de uma novela popular intitulada “Pecado Capital”. Não que uma coisa tenha a ver com a outra necessariamente.

Agorinha mesmo, estamos tendo a exibição de um monstro, notadamente no Estado do Amazonas . Governos ignoraram alertas científicos e demoraram a tomar medidas para conter o contágio da Covid-19

Os ministérios – e não é de hoje – normalmente não são ocupados pelo critério da competência. Isso feito, não há planejamento, por mais simples que seja o problema, ou não. As indicações, normalmente, são feitas por partidos que não representam as letrinhas com que se apresentam. Portanto, não há representação.

Respeitável público. A representação, segundo a ciência das relações, é que tornam real o imaginário. Na política brasileira, os discursos de apresentação dos candidatos ao Executivo, ao Legislativo e, indiretamente, ao Judiciário, acabam não avaliando a competência de fulano ou de sicrano para tal cargo. Não há concurso público para a maioria dos cargos. Os salários dos ocupantes dessa modalidade de Olimpo, principalmente se comparados aos servidores mortais, são absurdos e injustificados.

Por exemplo, hoje, um médico concursado, titulado, ao fim de 40 anos de trabalho, mais ou menos, recebe líquido R$ 5 mil. E às vezes, algumas palmas quando enfiam sua saúde para socorrer à população, como é o caso neste pandemônio. Nem se toca no assunto.

Vejamos, então, a História.

Dom Pedro II, o único brasileiro do Império, construiu estradas de ferro e rodagem, museus, navegação costeira, jardins culturais, como o Botânico, universidades, entre outras instâncias da Educação. Por exemplo, o Colégio Modelo, no Rio de Janeiro, chama-se até hoje Pedro II.

Na época, segundo consta, mantinha um departamento dedicado à verificação de contas públicas. Hoje, não se tem a maior ideia sobre quem gasta o quê, sendo que as punições quando existem, apesar das falações, não chegam a ser executadas totalmente. Sempre tem um jeitinho.

Várias epidemias foram estancadas por ações científicas e pela confiança que o povo depositava no Imperador, que deixou o país por livre e espontânea vontade. O pai, D. Pedro I, apesar das lambanças pessoais, quando, anteriormente, anunciou deixar o governo foi alvo de uma manifestação popular: “Como é para o bem do povo e da felicidade geral da nação, diga ao povo, que fico”. Esse dia, foi nomeado Dia do Fico.

Já passou da hora de se criar, hoje, o Dia do Some Daqui.