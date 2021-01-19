Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • STF desmente Bolsonaro: Tribunal não proibiu governo de atuar contra Covid
Desinformação

STF desmente Bolsonaro: Tribunal não proibiu governo de atuar contra Covid

O texto não cita Bolsonaro, mas é uma resposta ao chefe do Executivo, que alegou que não pode agir no combate à doença por decisão do Supremo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jan 2021 às 22:49

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 22:49

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar, equivocadamente, que o Supremo o impediu de atuar contra a Covid-19. Na verdade, o STF decidiu que Estados e municípios podem combater a pandemia, mas isso não exclui o papel do governo federal Crédito: Marcos Correa/PR
O STF (Supremo Tribunal Federal) rebateu as declarações do presidente Jair Bolsonaro e afirmou, nesta segunda-feira (18), que a corte não proibiu o governo federal de agir no enfrentamento à Covid-19.
Por meio de nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social do órgão, o tribunal ressalta que suas decisões estabeleceram a competência concorrente de estados, municípios e União para atuar contra a pandemia, sem excluir nenhuma esfera administrativa dessa responsabilidade.
O texto não cita Bolsonaro, mas é uma resposta ao chefe do Executivo, que afirmou que não pode agir no combate à doença por decisão do Supremo.
"Vou repetir aqui: que moral tem João Doria e Rodrigo Maia em falar em impeachment se eu fui impedido pelo STF de fazer qualquer ação contra a pandemia?", afirmou Bolsonaro na tarde de sexta-feira (15) em entrevista a José Luiz Datena, da TV Band.
Segundo Bolsonaro, pelo Supremo, ele deveria "estar na praia tomando uma cerveja".
O discurso do presidente reverberou na sua base. Diante da discussão sobre o colapso de saúde em Manaus na semana passada, bolsonaristas passaram a eximir o presidente de culpa sob o argumento de que o Supremo o proibiu de agir contra a doença.

Veja Também

Sem máscara, Bolsonaro provoca aglomeração em praia de SP

O STF, porém, afirma que esse discurso não é verdadeiro. Na nota, a corte não faz referência a Bolsonaro e menciona "afirmação que circula nas redes sociais" sobre o tema.
"Na verdade, o Plenário decidiu, no início da pandemia, em 2020, que União, estados, Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área da saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus", diz a nota.
E conclui: "Ou seja, conforme as decisões, é responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefício da população brasileira no que se refere à pandemia".
As decisões mencionadas por Bolsonaro assentaram que estados e municípios têm autonomia para fixar medidas de prevenção à Covid-19.
Na prática, a corte impediu o presidente de flexibilizar o isolamento social e adotar medidas não recomendadas por cientistas e estudiosos na área.
O Supremo, porém, não retirou do governo federal a possibilidade de atuar contra a doença, apenas concedeu competência para os entes atuarem contra a doença de acordo com as peculiaridades de cada região.

Veja Também

Brasil ultrapassa 210 mil mortes pela Covid-19, mostra consórcio de imprensa

Governo teme novo atraso com plano da Índia de priorizar vacinas para países vizinhos

Logística do governo federal falha, vacinação atrasa e 11 estados só começam campanha na terça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro STF Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas
Imagem de destaque
Jeep Commander agora tem motor Hurricane flex e duas versões com tecnologia híbrida leve
Imagem de destaque
Dona Fran, Ubando e mais: festival em Vitória destaca força do rock capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados