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Pesquisa XP/Ipespe

Avaliação do governo Bolsonaro como "ruim ou péssimo" é de 40%

Já a parcela que avalia a administração do governo como 'ótima ou boa' caiu de 38% para 32%

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 23:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jan 2021 às 23:02
Jair Bolsonaro em reunião virtual da cúpula do G20
Presidente Jair Bolsonaro governa o país em meio à crise da Covid-19, que ele minimizou Crédito: Marcos Corrêa/Presidência/Agência Brasil
A parcela da população que reprova o governo de Jair Bolsonaro aumentou pela primeira vez desde março de 2020, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (18) pela XP Investimentos em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe). O levantamento de janeiro aponta que subiu de 35% para 40% a fatia que considera a gestão como "ruim ou péssima".
O porcentual é semelhante ao do início da pandemia do novo coronavírus no país, em abril de 2020.
Já a parcela que avalia a administração do governo como "ótima ou boa" caiu de 38% para 32%.
É a primeira vez desde julho em que a avaliação negativa supera a positiva.
De acordo com avaliação da XP Investimentos, o movimento coincide com uma piora na percepção da atuação do presidente para enfrentar a covid-19. São 52% os que consideram 'ruim ou péssima', 4 pontos percentuais a mais que em dezembro de 2020.
A pesquisa também aponta que 50% dos entrevistados defendem que o governo recrie um benefício semelhante ao auxílio emergencial por mais alguns meses. Contudo, apenas 27% dizem acreditar que o governo tomará essa decisão.

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O benefício foi adotado pelo governo federal ao longo de 2020 para mitigar os efeitos econômicos causados pela pandemia. Bolsonaro, no entanto, vem descartando uma nova rodada de pagamentos.
Foram realizadas 1.000 entrevistas com abrangência nacional, no período de 11 a 14 de janeiro. A margem de erro é de 3,2 pontos porcentuais.

IMUNIZAÇÃO

Questionados sobre a disposição de tomar uma vacina contra o coronavírus, 69% dizem que com certeza irão se imunizar. Entre os eleitores declarados que votaram em Bolsonaro nas últimas eleições, 58% afirmaram que irão se vacinar com certeza, enquanto 78% dos demais eleitores afirmaram tal intenção.
O uso emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no domingo. Na manhã desta segunda-feira, o Ministério da Saúde autorizou o início da vacinação no País a partir desta data e começou o envio das doses aos Estados e Distrito Federal.

ELEIÇÕES

Os dados apontam que Bolsonaro segue à frente na disputa presidencial de 2022, tanto na pesquisa espontânea como na estimulada, quando são mencionados nomes dos candidatos. O presidente atinge 28% das intenções de voto, à frente de Sergio Moro, seu ex-ministro da Justiça e Segurança (12%), Ciro Gomes (11%) e Fernando Haddad (11%).
Já na pesquisa espontânea, quando não há apresentação de candidatos, Bolsonaro se mantém na liderança com 22% - abaixo do registrado em dezembro, quando tinha 24% das intenções de voto.
A pesquisa de janeiro indica que Bolsonaro perderia para Moro no segundo turno, que bateria o atual presidente por 36% a 33%. No último levantamento, os dados apontavam que o presidente derrotaria seu ex-ministro. Bolsonaro, no entanto, ganha numericamente de todos os outros cenários de segundo turno em que é testado.

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