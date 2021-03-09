O 8 de março é um dia para refletir e lutar

Dia Internacional da Mulher foi oficializado em 1975 pela Organização das Nações Unidas (ONU) Crédito: Animação/Canva

Trata-se, portanto, de momento significativo para protestar por igualdade, refletir sobre conquistas e retrocessos e também para exaltar a força feminina. As protagonistas dessa luta, vale frisar, são as mulheres, entretanto, a ocasião é igualmente oportuna para nós, homens, sobretudo para reconhecer e abrir mão dos nossos privilégios, corrigir velhos preconceitos, falar menos e ouvir mais.

Os exemplos mencionados, uma pequena porcentagem do ocorrido no cotidiano, revelam o tamanho da tragédia que assola o país. Um quadro que deveria obrigar o brasileiro a se posicionar com firmeza e dizer claramente que nenhum crime pode ficar impune e nem ser normalizado. Nesse sentido, cabe a cada pessoa fazer a sua parte por uma sociedade mais justa e exigir ações concretas de líderes políticos e do Judiciário.

Por fim, fica aqui o nosso parabéns pelo dia junto com a expectativa de que os meses seguintes incentivem a construção de uma cultura de paz e também motive os homens a estarem ao lado das mulheres nessa dura batalha.