AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Homenagem a Tarracha

Sobre um motorista e a grandeza do trabalho que todos eles realizam

O motorista, como era Tarracha, faz fluir a atividade econômica, serve à convivência social e constitui um elo entre os seres humanos

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 fev 2021 às 02:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

Motorista
Motoristas são essenciais à vida das cidades e à vida do país Crédito: standret/Freepik
O relevo que este texto procura dar a um motorista decorre do reconhecimento da importância e grandeza do trabalho que os motoristas realizam, essenciais que são à vida das cidades e à vida do país. O motorista faz fluir a atividade econômica, serve à convivência social e constitui um elo entre os seres humanos.
Somente nosso saudoso D. João Baptista da Motta e Albuquerque, ao que saiba, é que o chamava de Osmar. Sim, porque seu nome civil é Osmar Santos Nogueira. D. João, talvez pelo escrúpulo quanto ao dever de tratá-lo com a nobreza merecida, talvez simplesmente porque não gostasse do apelido, recusava-se a chamá-lo de outro nome que não Osmar ou, para ser ainda mais exato, sempre precedia o prenome de um vocativo carinhoso:
"Como vai, meu caríssimo Osmar?"

Veja Também

A teoria da justiça de Rawls se faz cada vez mais necessária no Brasil

Bolsonaro e seu fetiche por armas de fogo

Ação contra festas clandestinas na Rua da Lama precisa ser mais efetiva

Com exclusão de D. João, todos o conhecem apenas pelo nome de guerra: Tarracha.  O apelido veio dos tempos em que cumpria o serviço militar no Batalhão de Caçadores sediado em Vila Velha. Uma janela nas dependências do Batalhão estava a despencar. O sargento de guarda teve a ideia de pedir ao recruta Osmar uma sugestão para solucionar o problema. Osmar, solícito, respondeu com uma receita simples e óbvia:
"Atarracha a dobradiça, sargento."
Esse conselho ao superior em apuros foi suficiente para que, com supressão da primeira letra do verbo, Osmar Santos Nogueira, dali para a frente, fosse bem mais conhecido como "Tarracha".
Tarracha trabalhava no mais tradicional e popular "ponto de táxi" de Vitória: o ponto da Praça Costa Pereira. Tarracha foi um exemplo de dignidade, educação, responsabilidade, seriedade. Um paradigma moral e humano, no exercício da profissão de motorista, como também um modelo como pessoa, na simplicidade de sua vida e na inteireza de seu caráter.

Veja Também

O papa, a homossexualidade e a luta por  direitos fundamentais

Dom João Baptista e padre Gabriel Maire são dois profetas capixabas

Um culto à memória de Paulo Freire e à educação libertadora

Esse trabalho árduo, de serviço à coletividade, de atendimento até mesmo gratuito a pessoas doentes e necessitadas, merece o aplauso da comunidade.
O relevo que este artigo procura dar, com toda justiça, a um motorista, a um trabalhador, remete-me a Cachoeiro, onde todos nós aprendemos belas lições. O sentido da igualdade das pessoas, por exemplo. E também a grandeza de todo trabalho humano.
Lembro-me, a propósito, de uma crônica de Rubem Braga. Fala de uma intensa discussão que houve em Cachoeiro, penetrando nos lares e nas escolas, espraiando-se pela nossa praça. Debatia-se a melhor denominação a ser conferida a uma instituição que veio a ser das mais importantes e tradicionais da cidade. Tratava-se do "Centro Operário E de Proteção mútua". 
Toda a discussão estava centrada nessa palavrinha "E". Venceu a presença do "E", com grande repercussão na postura da entidade. A palavra "E" consolidava uma tese política e social: o Centro Operário não seria apenas um "Centro Operário de Proteção Mútua". Estaria aberto a outros cidadãos da cidade, mesmo que não fossem operários, mas que quisessem comungar com os operários o ideal da solidariedade.

Veja Também

Motoristas de ônibus de Vitória fazem protesto em frente à prefeitura

Tirar carteira de motorista e casar em cartório ficam mais caros no ES

A questão da aliança dos oprimidos com eventuais apoiadores, mesmo que estes não sintam na própria pele o estigma da opressão, foi e é objeto de elucubrações do pensamento político, no Brasil e no mundo. É também plataforma de uma militância que alcança amplos setores da sociedade.
Como sempre, Cachoeiro tem a vocação da profecia. Há tantos anos atrás lá já se constituía um "Centro Operário E de Proteção Mútua".
Tenho grande honra de ser, desde minha juventude, membro do "Centro Operário E de Proteção Mútua", plantado na minha terra natal.
A homenagem que tributo ao Tarracha recua-me ao que aprendi e vivi em Cachoeiro.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

LEIA MAIS ARTIGOS DESTE COLUNISTA

A História, em muitas oportunidades, foi obra dos pequenos

A construção dos Direitos Humanos ao longo da História

Apelo por justiça continua, 31 anos após morte do padre Gabriel Maire

Esperanto pode ser conhecido por boa parte do país na próxima década

Uma reflexão sobre justiça e direitos humanos

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

Tópicos Relacionados

Crônica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 lições de vida que aprendemos com cães e gatos 
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 20 de julho de 2026
Imagem de destaque
Em vídeo, Meneguelli diz que tentam impedir sua candidatura ao Senado porque sabem que pode ganhar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados