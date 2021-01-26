Motoristas de ônibus de Vitória fazem protesto em frente à prefeitura

Motoristas dos ônibus municipais de Vitória realizaram uma manifestação em frente à prefeitura Crédito: Fernando Madeira

Motoristas de ônibus municipais de Vitória realizaram uma manifestação em frente à prefeitura da capital na tarde desta terça-feira (26). A categoria cobra o repasse de verba do município para que a Viação Grande Vitória possa fazer o pagamento dos salários dos motoristas, que, segundo eles, está em atraso.

De acordo com Paulo Roberto Gomes, motorista da viação, o movimento partiu dos próprios motoristas e não teve participação do sindicato. Paulo esteve na reunião com o secretário de Transportes de Vitória, Alex Mariano, realizada nesta tarde (26) e afirmou que o resultado da conversa foi positivo, mas não deu detalhes.

"A Prefeitura não está repassando dinheiro para a empresa, que reclama que houve o aumento da passagem do Transcol e ela ficou defasada. Isso atrasa o pagamento dos motoristas. A reunião foi boa, vão ter mais reuniões para resolver certinho a situação com a gente", resumiu.

Os motoristas ocuparam uma faixa de cada sentido da Avenida Beira-Mar, na altura da prefeitura durante a reunião Crédito: Fernando Madeira

Os motoristas ocuparam uma faixa de cada sentido da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, na altura da prefeitura, das 14h até as 18h, quando acabou a reunião. A Guarda Municipal e a Polícia Militar estiveram no local da manifestação, que não gerou impacto no trânsito.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), sindicato que representa as empresas do transporte público municipal, informou que duas empresas de ônibus do Sistema Municipal de Vitória estão "há um longo período enfrentando um momento de dificuldades no pagamento de salários e benefícios", mas não especificou quais empresas são e nem há quanto tempo o pagamento está em atraso.

O Setpes alegou ainda que as empresas operam 80% da frota de transporte de passageiros da capital e que o sindicato, junto com as companhias, está "buscando o melhor caminho para que as atividades sejam retomadas sem maiores prejuízos para colaboradores e para a população".