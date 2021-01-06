Rodoviários fazem novo protesto em Vitória pela volta de cobradores

Protesto dos rodoviários segue para a Reta da Penha Crédito: Divulgação | Sindirodoviários

A manifestação foi encerrada por volta das 17h10 com o embarque de passageiros sem a cobrança da passagem. "Estamos liberando os ônibus e colocando os passageiros dos pontos que ficam aqui perto da Semobi para entrar de graça", disse um representante do sindicato.

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De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), a categoria, que chegou a ocupar um dos sentidos da Ponte da Passagem, pede a volta dos cobradores para as roletas dos coletivos

Os cobradores estão afastados da função desde maio de 2020, quando o governo do Estado passou a aceitar apenas o cartão de passagem como forma de pagamento, justificando que o dinheiro físico é um vetor de transmissão do novo coronavírus.

Os mais de 3,5 mil profissionais afastados foram incluídos no programa de redução ou suspensão da jornada de trabalho do governo federal. Com o fim do programa, eles podem voltar ao trabalho, mas em outras funções. Segundo o governo do Estado, o afastamento dos cobradores está atrelado ao fim da pandemia da Covid-19.

Protesto segue pelo terceiro dia na Capital Crédito: Divulgação | Sindirodoviários

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o sistema esteve funcionando ao longo do dia, apesar de terem sido esperados atrasos nas linhas que passam pela Reta da Penha, por conta da retenção que houve no trânsito.

Também acionada, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana da Prefeitura de Vitória informou que a manifestação dos rodoviários saiu da Avenida Fernando Ferrari e seguiu, por volta das 16h30, pela Reta da Penha, com duas faixas sendo ocupadas pelo protesto. A faixa da esquerda estava liberada para o tráfego de veículos.

A Polícia Militar informou que militares acompanharam a manifestação e que cerca de 60 pessoas participaram do protesto.

Demandada pela reportagem, a GVBus ainda não se manifestou. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.

ENTENDA A ONDA DE PROTESTOS

Reivindicando o retorno da atuação dos cobradores nos coletivos, os rodoviários do Sistema Transcol realizaram protestos na Grande Vitória desde a manhã de segunda-feira (4), quando os rodoviários impediram a saída dos ônibus das garagens das empresas. Por volta das 15h, os colaboradores se reuniram na Avenida Vitória, em frente à Fábrica de Ideias, e foram em passeata até o Palácio Anchieta, sede do governo estadual, no Centro de Vitória. O protesto só terminou por volta de 17h30.

Os rodoviários temem o fim da validade da Medida Provisória Federal que garantia a manutenção dos empregos dos cobradores enquanto eles permanecem afastados em função da pandemia do coronavírus. O temor da categoria com o fim da MP é de que ocorra demissão em massa, segundo o diretor do Sindirodoviários, Wagner Fernandes Vieira.

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