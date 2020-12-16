Esperanto pode ser conhecido por boa parte do país na próxima década

Dia do Esperanto foi celebrado em 15 de dezembro Crédito: Shutterstock

Ontem, 15 de dezembro, foi o Dia do Esperanto. Escrever sobre este tema emociona-me porque, na adolescência, em Cachoeiro de Itapemirim , integrei um grupo de jovens que cultivava o Esperanto. Em outra cidade do interior isto talvez fosse espantoso, mas não em Cachoeiro, um pedaço de chão que sempre cultivou a poesia, o sonho, os grandes ideais. Cachoeiro não é uma cidade qualquer, é a cidade guardada pelo Itabira.

“Itabira, ídolo de minha terra, de belezas raríssimas e estranhas, altivo a dominar serra por serra, toda a vasta amplitude das montanhas. É um esguio pedaço de granito que de conformação de um dedo parece indicar que no infinito existe algum mistério, algum segredo." (Benjamim Silva).

Mas voltemos ao Esperanto.

O Esperanto é uma língua artificial criada pelo sábio polonês Ludwig Lazar Zamenhof, por volta de 1887. Foi concebida com a pretensão de ser uma língua de comunicação internacional. Possui gramática muito simples e regular e utiliza as raízes das línguas europeias mais faladas, além de raízes latinas e gregas.

Cerca de 100 mil pessoas falam Esperanto no planeta. Na visão de Zamenhof, a adoção de uma língua única pela humanidade seria uma solução para a desarmonia entre as nações. O Esperanto não pertence a nenhuma nação e pertence a todas as nações. A proposta é que cada povo continue a falar sua língua e use o Esperanto nas comunicações internacionais.

Aprender Esperanto é muito mais fácil e rápido do que aprender Inglês, ou qualquer outro idioma. Nesta última década, graças aos avanços tecnológicos no campo da comunicação, fortaleceu-se o movimento esperantista mundial, como uma verdadeira renascença. A vida esperantista ficou mais dinâmica. Projetos antigos foram reativados e novos projetos apareceram. Alguns projetos extremamente eficazes fortalecem o vínculo do Esperanto no mundo virtual.

Em função dos instrumentos de que dispomos e da força atual do movimento esperantista, principalmente na internet, podemos inferir que os próximos anos trarão uma enorme oportunidade de divulgação do Esperanto no mundo.

No Brasil esperantista, essa oportunidade torna-se maior em face de eventos internacionais que acontecerão em nosso país nesta década. Diante dessa grande oportunidade, os esperantistas brasileiros devem unir esforços para realizar um trabalho conjunto.