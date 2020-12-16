Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Língua universal

Esperanto pode ser conhecido por boa parte do país na próxima década

Em função dos instrumentos de que dispomos, principalmente na internet, podemos inferir que os próximos anos trarão uma enorme oportunidade de divulgação do Esperanto no mundo, inclusive no Brasil

Públicado em 

16 dez 2020 às 05:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

Esperanto
Dia do Esperanto foi celebrado em 15 de dezembro Crédito: Shutterstock
Ontem, 15 de dezembro, foi o Dia do Esperanto.  Escrever sobre este tema emociona-me porque, na adolescência, em Cachoeiro de Itapemirim, integrei um grupo de jovens que cultivava o Esperanto.  Em outra cidade do interior isto talvez fosse espantoso, mas não em Cachoeiro, um pedaço de chão que sempre cultivou a poesia, o sonho, os grandes ideais.  Cachoeiro não é uma cidade qualquer, é a cidade guardada pelo Itabira.
“Itabira, ídolo de minha terra, de belezas raríssimas e estranhas, altivo a dominar serra por serra, toda a vasta amplitude das montanhas. É um esguio pedaço de granito que de conformação de um dedo parece indicar que no infinito existe algum mistério, algum segredo." (Benjamim Silva).
Mas voltemos ao Esperanto.

Veja Também

Uma reflexão sobre justiça e direitos humanos

No Dia Nacional do Samba, um viva à alegria e ao otimismo

O papa, a homossexualidade e a luta por  direitos fundamentais

O Esperanto é uma língua artificial criada pelo sábio polonês Ludwig Lazar Zamenhof, por volta de 1887. Foi concebida com a pretensão de ser uma língua de comunicação internacional. Possui gramática muito simples e regular e utiliza as raízes das línguas europeias mais faladas, além de raízes latinas e gregas.
Cerca de 100 mil pessoas falam Esperanto no planeta. Na visão de Zamenhof, a adoção de uma língua única pela humanidade seria uma solução para a desarmonia entre as nações. O Esperanto não pertence a nenhuma nação e pertence a todas as nações. A proposta é que cada povo continue a falar sua língua e use o Esperanto nas comunicações internacionais.
Aprender Esperanto é muito mais fácil e rápido do que aprender Inglês, ou qualquer outro idioma. Nesta última década, graças aos avanços tecnológicos no campo da comunicação, fortaleceu-se o movimento esperantista mundial, como uma verdadeira renascença. A vida esperantista ficou mais dinâmica. Projetos antigos foram reativados e novos projetos apareceram. Alguns projetos extremamente eficazes fortalecem o vínculo do Esperanto no mundo virtual.

Veja Também

Um culto à memória de Paulo Freire e à educação libertadora

Alfabetização abre horizontes para que se entenda o mundo

No dia da Língua Portuguesa, é preciso zelar pelo nosso idioma

Em função dos instrumentos de que dispomos e da força atual do movimento esperantista, principalmente na internet, podemos inferir que os próximos anos trarão uma enorme oportunidade de divulgação do Esperanto no mundo.
No Brasil esperantista, essa oportunidade torna-se maior em face de eventos internacionais que acontecerão em nosso país nesta década. Diante dessa grande oportunidade, os esperantistas brasileiros devem unir esforços para realizar um trabalho conjunto.
Não é impossível que, na próxima década, o Esperanto seja conhecido por uma boa parte da população de nosso país.

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

Tópicos Relacionados

Brasil Política Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana
Imagem de destaque
Tem talento capixaba no maior evento de design e mobiliário do mundo
Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados