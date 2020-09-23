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Educação

Um culto à memória de Paulo Freire e à educação libertadora

Educandos e educadores vão buscar juntos as chaves para transformar a realidade opressora. O projeto final da educação libertadora é contribuir para que as pessoas sejam agentes de transformação do mundo

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

23 set 2020 às 05:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

Paulo Freire, que morreu em 1997, é considerado um dos maiores educadores do mundo
Paulo Freire, que morreu em 1997, é considerado um dos maiores educadores do mundo Crédito: Arquivo
Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921. Celebramos há alguns dias o seu aniversário de nascimento. Paulo Freire é conhecido, admirado e seguido em todo o orbe terráqueo.
Seu livro “Pedagogia do Oprimido” foi traduzido em dezenas de idiomas. Permanece absolutamente atual o legado que Paulo Freire nos deixou.
As propostas desse educador brasileiro foram acrescidas pela contribuição de outros pensadores e, mais que tudo, pela prática militante de educadores populares.

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A educação pode jogar um papel decisivo na construção da cidadania, na preservação da dignidade humana e, num estágio mais avançado, na celebração da grandeza de todos os seres, como expressão cósmica da criação, como ensina frei Leonardo Boff.
A educação não é uma doação dos que julgam saber aos que se supõe nada saibam. Deve ser recusada, como acanhada, a concepção que vê o educando como arquivista de dados fornecidos pelo educador.
Rejeite-se, por imprestável, a passividade do educando, na dinâmica do processo educacional. Tenha-se presente o anátema de Paulo Freire à visão da palavra como amuleto, independentemente do ser que a pronuncia.

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Esteja-se atento a seu libelo contra a sonoridade das frases. Mais importante é entender que a força da palavra está na sua capacidade transformadora.
A educação libertadora vê o educando como sujeito da história. Vê na comunicação "educador-educando-educador” uma relação horizontal.  O diálogo é um traço essencial da educação libertadora.
A educação libertadora busca desenvolver a consciência crítica de que já são portadores os educandos. Parte da convicção de que há uma riqueza de ideias, de dons e de carismas na alma e no cotidiano dos interlocutores.
O projeto final da educação libertadora é contribuir para que as pessoas sejam agentes de transformação do mundo. Para isto, é preciso que as pessoas decifrem os aparentes enigmas da sociedade.

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Os marginalizados devem refletir sobre sua situação miserável. Devem identificar os mecanismos responsáveis pela marginalização e pela negação de humanidade. Devem buscar os caminhos para mudar as situações de opressão.
O mundo não é uma realidade estática, mas uma realidade em transformação. Somos os arquitetos do mundo.
Educandos e educadores, na perspectiva da educação libertadora, vão buscar juntos as chaves para transformar a realidade opressora.

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

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