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Educação

Toda universidade precisa de uma associação de docentes como a da Ufes

Entre as lutas da Adufes estão a universidade pública, gratuita e de qualidade para todos; autonomia universitária e a democratização do acesso à universidade

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

02 set 2020 às 05:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Associação de Docentes da Ufes terá reunião a respeito de sua reestruturação Crédito: Ricardo Medeiros
Ocorrerá depois de amanhã uma reunião para reestruturar a Associação de Docentes da Ufes (Adufes). É um momento apropriado para recapitular um pouco de sua história.
Criada no dia 31 de maio de 1978, a entidade surgiu em plena ditadura militar, pois a constitucionalização do país só ocorreu dez anos depois, com a Carta Magna de 1988.
Era uma época de perseguição ideológica, de incentivo às denúncias anônimas desferidas pelos chamados dedo duro.
Trata-se de um período que, psicologicamente, dá vontade de esquecer, mas que não pode ser olvidado para que não se replique, em nosso país, o regime ditatorial.
Qual seria o professor que estaria mais guardado, ou menos vulnerável, para exercer a presidência da entidade na primeira diretoria provisória – era a indagação que todos faziam. Não seria um professor que fosse também magistrado – foi o que os líderes logo imaginaram. Até ministros do Supremo Tribunal Federal foram compulsoriamente aposentados, naquela triste fase da vida brasileira.
Mas juiz de um Estado não muito grande talvez pudesse ficar quieto no seu canto, desde que não apoiasse a guerrilha. Muito bem… Concluiu o grupo que estava à frente da empreitada.
Temos aqui na Ufes um juiz que decididamente não apoia a guerrilha e que só disparou, acidentalmente, um tiro de revólver na sua vida. O fato ocorreu quando esse professor-juiz interrogava um acusado e exibiu a arma do crime para indagar ao réu se foi com aquela arma que o crime fora cometido.
A arma disparou, o acusado deu um pulo para trás assustado. O promotor, com muita calma, recolheu o objeto, mais perigoso nas mãos de quem não é perito, do que nas mãos hábeis de um bandido.
Não preciso dizer que o professor-juiz escalado para exercer a presidência provisória, na primeira diretoria provisória, foi o autor deste artigo.
Aquela entidade modesta, fundada em 1978, é hoje filiada à entidade nacional – Andes. Transformou-se em sindicato. A Adufes tem desempenhado um papel fundamental dentro da Ufes.
As principais bandeiras de luta da Adufes são as que menciono a seguir:  1) universidade pública, gratuita e de qualidade para todos; 2) autonomia universitária; 3) democratização do acesso à universidade; 4) luta contra a precarização do trabalho docente e por um projeto de carreira que valorize o professor; 5) luta contra as reformas neoliberais, como as da Previdência, universitária e trabalhista, que retiram direitos dos trabalhadores e privatizam os serviços públicos.
Seria desejável a criação de entidades como a Adufes em todas as universidades do país que ainda não possuem uma associação de professores.

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

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