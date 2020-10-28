O papa, a homossexualidade e a luta por  direitos fundamentais

Papa Francisco declarou que uniões homossexuais devem ser legalmente reconhecidas Crédito: Naeim A./ Pixabay

Francisco pronuncia-se desta forma em nome da dignidade da pessoa humana. Madalena era uma prostituta, mas Jesus Cristo não apedrejou Madalena. Pelo contrário, Madalena era a preferida do Messias.

Por direitos humanos ou direitos do homem são, modernamente, entendidos aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua própria natureza humana, pela dignidade que a ela é inerente. São direitos que não resultam de uma concessão da sociedade política. Pelo contrário, são direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar e garantir.

A Declaração de Direitos Humanos da ONU abriga e apresenta certos “valores” que devem ser buscados e respeitados por todos os povos. Alguns desses valores são “igualdade e fraternidade”, presentes nos dois primeiros artigos da declaração.

O valor ‘igualdade’ constituiu-se através da História por meio de dois movimentos interdependentes: a) o da afirmação da igualdade intrínseca de todos os seres humanos; b) o da rejeição de desigualdades específicas, particulares.

O processo de reconhecimento dos Direitos Humanos não se estabilizou após a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Muito pelo contrário, a noção de Direitos Humanos continua em desenvolvimento. Apresenta-se, na prática, a necessidade de declaração de mais direitos como sendo inerentes aos seres humanos.

Vários documentos jurídicos, assinados após a promulgação da Declaração da ONU, trazem, em relação a essa mesma declaração, uma ou outra ampliação da noção de Direitos Humanos. Os principais documentos são estes: a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a Declaração Islâmica Universal dos Direitos do Homem, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e a Declaração Solene dos Povos Indígenas do Mundo.

Não é necessário que todos os direitos humanos sejam explicitados para que sejam reconhecidos. Dos direitos verbalmente explicitados decorrem direitos consequentes. Assim o respeito á homossexualidade resulta do sagrado respeito que todos os seres humanos merecem.