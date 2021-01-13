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Sociedade

A construção dos Direitos Humanos ao longo da História

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco histórico de grande importância, mas não exclui outras declarações de direitos, outros apelos de Justiça que ecoaram no passado e ecoam no presente

Públicado em 

13 jan 2021 às 02:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

Direitos humanos
Direitos humanos: ideias precederam e ideias enriqueceram o documento aprovado pela ONU em 1946 Crédito: master1305/Freepik
Os Direitos Humanos foram reconhecidos, afirmados e construídos ao longo da História. Filósofos, profetas, líderes religiosos, gente anônima do povo, de todos os continentes, de épocas as mais recuadas contribuíram para a formação deste patrimônio da cultura humana, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos tentou corporificar, mas não o fez com perfeição.
No evolver da dinâmica histórica, ideias precederam e ideias enriqueceram o documento aprovado pela ONU em 1946.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco histórico de grande importância, mas não exclui outras declarações de direitos, outros apelos de Justiça que ecoaram no passado e ecoam no presente, nos mais diversos espaços do território humano.
Em matéria de declarações solenes devem ser lembradas, como de grande significação: a Carta Universal dos Direitos dos Povos, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a Carta Americana de Direitos e Deveres do Homem, a Declaração Islâmica Universal dos Direitos do Homem e a Declaração Solene dos Povos Indígenas do Mundo.

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Desse conjunto de estipulações solenes brotam os princípios que podemos definir como Direitos Humanos fundamentais.
Os documentos acima citados não são acordes em todos os pontos, mas certamente são coerentes em certos princípios fundamentais.
Se pousarmos sobre eles um olhar de boa vontade, despidos de preconceitos, perceberemos nas entrelinhas as concordâncias.
A negação cotidiana dos Direitos Humanos está presente em nossa vida, tanto no Brasil, como no resto do mundo.
Esta constatação não deve conduzir à conclusão de que uma civilização dos direitos humanos seja impossível, mas apenas que a construção dessa civilização exige luta e persistência.

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João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

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