Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Papa Silvestre I

O Dia de São Silvestre e a corrida que é feita com fé

Adiada para julho de 2021, a Corrida Internacional de São Silvestre homenageia São Silvestre, cujo dia é comemorado em 31 de dezembro

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

30 dez 2020 às 05:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

O queniano Kibiwott Kandie foi o campeão da São Silvestre de 2019. Ele ultrapassou, nos últimos segundos, o ugandense Jacob Kiplimo, que vinha dominando a prova
Em 2019, o queniano Kibiwott Kandie foi o campeão da São Silvestre Crédito: AMANDA PEROBELLI/AGÊNCIA BRASIL
Vamos comemorar amanhã, 31 de dezembro, o Dia de São Silvestre. A data homenageia a o Papa Silvestre I, considerado o responsável pelo fim da perseguição que os cristãos sofriam no Império Romano, no início do Cristianismo.
Silvestre I foi o 33º Papa da Igreja, por mais de 20 anos (314 a 335 d.C). Morreu em 31 de dezembro. A Igreja decidiu canonizá-lo no mesmo dia de sua morte. Por este motivo, 31 de dezembro é o Dia de São Silvestre.

Veja Também

Apelo por justiça continua, 31 anos após morte do padre Gabriel Maire

Crucifixo nos tribunais lembra julgamento a que Cristo foi submetido

O papa, a homossexualidade e a luta por  direitos fundamentais

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma corrida de rua realizada anualmente na cidade de São Paulo, no dia 31 de dezembro, em homenagem a São Silvestre (a deste ano foi adiada para julho de 2021 devido à pandemia do coronavírus).
Tudo que é feito com boa vontade e fé tem valor. A Corrida de São Silvestre é apenas uma corrida, mas é uma corrida feita com fé. Viva a Corrida de São Silvestre. Viva a fé, viva o povo humilde que tem fé sincera e não é hipócrita.

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

Tópicos Relacionados

Corrida Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O Chelsea venceu o Palmeiras em 2021 e é o atual campeão do Mundial de Clubes
Mundial de Clubes 2029: Fifa lança ranking de classificação; confira posição do seu time
O governador Ricardo Ferraço no Encontro Nacional de Segurança Pública, em Vitória
Cris Samorini reafirma lealdade a Pazolini após ligação de Ricardo
Fã já participou de shows com o grupo Sorriso Maroto
"Karol do Caixão": fã de Sorriso Maroto se prepara para reencontro no ‘Eu Sou a História’

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados