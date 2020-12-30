O Dia de São Silvestre e a corrida que é feita com fé

Em 2019, o queniano Kibiwott Kandie foi o campeão da São Silvestre Crédito: AMANDA PEROBELLI/AGÊNCIA BRASIL

Vamos comemorar amanhã, 31 de dezembro, o Dia de São Silvestre. A data homenageia a o Papa Silvestre I, considerado o responsável pelo fim da perseguição que os cristãos sofriam no Império Romano, no início do Cristianismo.

Silvestre I foi o 33º Papa da Igreja, por mais de 20 anos (314 a 335 d.C). Morreu em 31 de dezembro. A Igreja decidiu canonizá-lo no mesmo dia de sua morte. Por este motivo, 31 de dezembro é o Dia de São Silvestre.