O Dia de São Silvestre e a corrida que é feita com fé

Vamos comemorar amanhã, 31 de dezembro, o Dia de São Silvestre. A data homenageia a o Papa Silvestre I, considerado o responsável pelo fim da perseguição que os cristãos sofriam no Império Romano, no início do Cristianismo.
Silvestre I foi o 33º Papa da Igreja, por mais de 20 anos (314 a 335 d.C). Morreu em 31 de dezembro. A Igreja decidiu canonizá-lo no mesmo dia de sua morte. Por este motivo, 31 de dezembro é o Dia de São Silvestre.
A Corrida Internacional de São Silvestre é uma corrida de rua realizada anualmente na cidade de São Paulo, no dia 31 de dezembro, em homenagem a São Silvestre (a deste ano foi adiada para julho de 2021 devido à pandemia do coronavírus).
Tudo que é feito com boa vontade e fé tem valor. A Corrida de São Silvestre é apenas uma corrida, mas é uma corrida feita com fé. Viva a Corrida de São Silvestre. Viva a fé, viva o povo humilde que tem fé sincera e não é hipócrita.