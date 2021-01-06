Homenagem aos Três Reis Magos

6 de janeiro é celebrado o Dia dos Reis Magos Crédito: Freepik

No dia de hoje - seis de janeiro - homenageamos os Reis Magos. Atravessando estradas, cruzando rios, vencendo abismos, os Reis Magos partiram de terras distantes para homenagear o menino Jesus. Quando alguns governantes supõem que são deuses, com seu orgulho e empáfia, os Reis Magos nos dão uma lição de humildade.

Na minha infäncia, em Cachoeiro de Itapemirim , sempre celebrávamos o Dia dos Reis Magos. Junto com meus irmãos, armávamos o presépio e relembrávamos a viagem dos Magos do Oriente que vieram ao Ocidente para adorar o Deus Menino. Quanta pedagogia havia naquela celebração.

Agradeço a Deus a felicidade de ter nascido numa família que cultivava a fé e os valores cristãos. Este legado vale muito mais que riqueza e poder. Estou tendo a imensa graça de transmitir aos meus descendentes a riqueza espiritual que recebi dos ascendentes.