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6 de janeiro

Homenagem aos Três Reis Magos

Atravessando estradas, cruzando rios, vencendo abismos, os Reis Magos partiram de terras distantes para homenagear o menino Jesus

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 06:00

Públicado em 

06 jan 2021 às 06:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

Reis Magos
6 de janeiro é celebrado o Dia dos Reis Magos Crédito: Freepik
No dia de hoje - seis de janeiro - homenageamos os Reis Magos. Atravessando estradas, cruzando rios, vencendo abismos, os Reis Magos partiram de terras distantes para homenagear o menino Jesus. Quando alguns governantes supõem que são deuses, com seu orgulho e empáfia, os Reis Magos nos dão uma lição de humildade.
Na minha infäncia, em Cachoeiro de Itapemirim, sempre celebrávamos o Dia dos Reis Magos. Junto com meus irmãos, armávamos o presépio e relembrávamos a viagem dos Magos do Oriente que vieram ao Ocidente para adorar o Deus Menino. Quanta pedagogia havia naquela celebração.

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Agradeço a Deus a felicidade de ter nascido numa família que cultivava a fé e os valores cristãos. Este legado vale muito mais que riqueza e poder. Estou tendo a imensa graça de transmitir aos meus descendentes a riqueza espiritual que recebi dos ascendentes.
Viva, viva o Brasil cristão. Viva o tesouro da fé. Viva a fé dos humildes, muito mais vigorosa do que a fé daqueles que supõem ter poder.

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João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

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