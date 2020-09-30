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História

Dom João Baptista e padre Gabriel Maire são dois profetas capixabas

Padre Gabriel abraçou, de corpo e alma, a luta do povo pela posse de um pedaço de terra no lugar hoje denominado bairro Padre Gabriel.  Dom João chorou com os afetados por uma enchente do Rio Doce

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

30 set 2020 às 05:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

São R$ 365 milhões repassados para as vias de acesso à foz do Rio Doce
Dom João Baptista atuou junto às famílias afetadas por uma enchente no Rio Doce, em 1979 Crédito: Bruno Correa/Nitro
Os textos bíblicos referem-se à capacidade de antecipar o que estava para vir, como própria dos profetas. Mas essa antevisão não provinha de um poder mágico. Era fruto da sabedoria. Denunciando vícios e abusos, os profetas anteviam o resultado dessas mazelas.
O povo se identificava com o profeta e reconhecia nele o ideal que ele mesmo carregava dentro de si. Neste artigo, quero prestar reverência a dois profetas: Dom João Baptista da Mota e Albuquerque e Padre Gabriel Maire.
Uma intercorrência de datas e fatos assinala essas duas vidas.
Em 1909, nasceu dom João Baptista. Em 1936, nasceu o Padre Gabriel.

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Em 1957, dom João Baptista tomou posse como bispo da Diocese, tornando-se arcebispo em 1958.
Em 1980, o padre Gabriel Maire, vindo da França, como missionário, chega ao Brasil. É recebido, de braços abertos, em Vitória, por dom João Baptista.
Em 1984, morre dom João Baptista. Celebra-se na Catedral uma missa de corpo presente. Entre os concelebrantes estava o padre Gabriel Maire.
Em 1989, morre o padre Gabriel, num crime que até hoje não foi devidamente apurado.

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Em 2009, uma dupla celebração colocou lado a lado os dois profetas: celebrava-se o centenário de nascimento de dom João Baptista da Mota e Albuquerque; rememoravam-se os 20 anos do martírio do padre Gabriel Maire.
Como se assinala o dom da profecia em dom João e no padre Gabriel?
Era o mês de fevereiro de 1979. Uma grande enchente do Rio Doce constitui-se em calamidade pública invadindo diversas cidades ribeirinhas mineiras e capixabas.
Diante daquele quadro, duas categorias de protagonistas encaravam-se face a face, como se estivessem nas duas margens do rio: de um lado, milhares de pessoas humildes, que viam escoar pelas águas todo o fruto do seu trabalho - alimentos, modestos móveis, roupas, colchões, berços de crianças.
De outro lado, centenas de voluntários que, movidos pelo amor cristão, estavam ali para socorrer e até para chorar junto.
Dom João disse, então, às margens do Rio Doce, uma frase que teve a força de convocar, unir, encorajar: “Só o povo salvará o povo”. Quem, senão um profeta, poderia dizer uma frase dessa?

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Padre Gabriel Maire abraçou, de corpo e alma, a luta do povo pela posse de um pedaço de terra no lugar denominado Barbados (hoje bairro Padre Gabriel). Nesta luta por terra para os pobres, confrontou-se com interesses imobiliários de empresários e políticos. Ali começou a história de sua morte.
A luta do padre Gabriel sempre foi uma luta inspirada na fé. Nunca pediu alguma coisa para si próprio. Também ele cunhou uma frase profética: “Prefiro morrer pela vida do que viver pela morte.”
Dom João Baptista e padre Gabriel Maire são dois profetas capixabas. Embora não tenham nascido no Espírito Santo, são profetas capixabas porque em nosso Estado proclamaram a profecia.

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

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