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Dia da Igualdade da Mulher

Mulheres que representam melhor o “ideal do justo”

Se a Justiça é representada por uma mulher de olhos vendados, numa atitude passiva, as mulheres reverenciadas neste texto representam melhor o “ideal do justo”. São mulheres de olhos abertos, que lutam pelos Direitos Humanos e direitos das mulheres

Públicado em 

26 ago 2020 às 05:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

STF retomará julgamento sobre segunda instância no dia 7 de novembro
Justiça é representada por uma mulher de olhos vendados Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Hoje, 26 de agosto, é o Dia Internacional da Igualdade da Mulher.  Se a Justiça é representada por uma mulher de olhos vendados, numa atitude passiva, as mulheres reverenciadas neste texto representam melhor o “ideal do justo”.
São mulheres de olhos abertos, que lutam pelos Direitos Humanos em geral e por direitos específicos das mulheres.
Abro a enumeração lembrando-me de mulheres que se identificam por um traço comum.

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Travaram ou ainda travam um combate indormido para ver esclarecidas as circunstâncias em que seus filhos morreram. Fizeram de suas vidas, após a morte do filho, uma vida a serviço da busca da verdade.  Tudo deixaram para dedicar a esta missão seus dias, suas horas, suas energias, todo o seu ser.
Mulheres sofredoras, de olhos abertos, clamaram e clamam contra a impunidade, os processos malfeitos, as autoridades omissas. Protestam contra a “justiça” que não é Justiça.
No Livro da Sabedoria, um dos mais belos da Bíblia, há uma exaltação às mulheres que lutam, às mulheres que se mostram incansáveis na busca da Justiça, da Liberdade, do Bem.

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O autor do texto sagrado diz que a formosura dessas mulheres transpõe tudo que possa ser imaginado ou concebido no limite do sensorial, porque a formosura delas está no âmago da alma.
O texto, que alguns especialistas atribuem a Salomão, chega a dizer que tais mulheres são eternas. Mulheres admiráveis, presentes em nossa sociedade, são muitas.
Os ventos neoliberais que, infelizmente, sopram pelo Brasil, têm hierarquizado os trabalhadores, servidores e detentores de pensão, por uma escala de mera conveniência financeira.

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Em primeiro lugar, ficam os trabalhadores da ativa, que podem fazer greve, incomodar dirigentes, reduzir lucros.
Em segundo lugar, vêm os aposentados, que alguns administradores mais afoitos chegam a considerar inimigos da pátria, responsáveis por todos os desequilíbrios orçamentários, esquecidos de que a aposentadoria é um direito de quem já deu seu quinhão de trabalho na construção do mundo.
Em terceiro lugar, vêm as viúvas.

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Relativamente a estas, pretende-se dar-lhes tratamento discriminatório, como se não fizessem jus à proteção do Estado, pelo trabalho de seus maridos falecidos.
Conquistamos, no Brasil, com muita luta o direito de protestar, de fazer greve, de elogiar os bons governantes e censurar os maus.
Nenhum presidente da República, hoje ou amanhã, terá força para cassar as franquias democráticas alcançadas pela união e pela luta do povo brasileiro.

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

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