Muitos são os caminhos, mas Jesus é o único da verdade e da vida

O ato de rezar ou orar, ensino por Cristo, precisa ser acompanhado do agir Crédito: Freepik

Jesus Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Muitos caminhos são propostos às pessoas como rota de vida – a busca do dinheiro, a conquista de posições e poder, a ambição de ser o primeiro.



São caminhos falsos ou passageiros. Jesus Cristo é o caminho. Doutrinas, sistemas de pensamento são propostos como verdade. Podem conter alguma verdade porque os seres humanos são dotados de inteligência e criatividade.



Mas são apenas reflexos da verdade. Jesus Cristo é a verdade.



Livros são escritos tentando ensinar o que é vida. Muitos conseguem traduzir um pouco de vida. Podem ser adequados a nossas buscas, podem reduzir nossas incertezas e angústias. Mas só Jesus Cristo é realmente vida.



O ato de rezar, orar, foi ensinado por Jesus Cristo – orai para que vossa alegria seja completa (Evangelho de João, capítulo 15). Entretanto, não basta apenas orar, mas também agir.



Na cultura judaica, que é a raiz da Bíblia Sagrada, acredita-se que quando o espírito ora o corpo se move também. Quando está em oração, o judeu movimenta seu corpo continuamente. Em outras palavras, ao orar age.



No Brasil, as Comissões de Justiça e Paz, que foram criadas em muitas dioceses, inclusive na Arquidiocese de Vitória, muito contribuíram para conscientizar os cristãos de que é dever evangélico lutar pela justiça para alcançar a paz.



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