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Religião

Muitos são os caminhos, mas Jesus é o único da verdade e da vida

No Brasil, as Comissões de Justiça e Paz, criadas em muitas dioceses, inclusive na Arquidiocese de Vitória, muito contribuíram para conscientizar os cristãos de que é dever evangélico lutar pela justiça para alcançar a paz

Públicado em 

22 jul 2020 às 05:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

Para o pastor Alex Sander de Moura, Jesus está voltando e vai levar Seu povo para a eternidade
O ato de rezar ou orar, ensino por Cristo, precisa ser acompanhado do agir Crédito: Freepik
Jesus Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Muitos caminhos são propostos às pessoas como rota de vida – a busca do dinheiro, a conquista de posições e poder, a ambição de ser o primeiro.
São caminhos falsos ou passageiros. Jesus Cristo é o caminho. Doutrinas, sistemas de pensamento são propostos como verdade. Podem conter alguma verdade porque os seres humanos são dotados de inteligência e criatividade.

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Mas são apenas reflexos da verdade. Jesus Cristo é a verdade.
Livros são escritos tentando ensinar o que é vida. Muitos conseguem traduzir um pouco de vida. Podem ser adequados a nossas buscas, podem reduzir nossas incertezas e angústias. Mas só Jesus Cristo é realmente vida.
O ato de rezar, orar, foi ensinado por Jesus Cristo – orai para que vossa alegria seja completa (Evangelho de João, capítulo 15). Entretanto, não basta apenas orar, mas também agir.

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Na cultura judaica, que é a raiz da Bíblia Sagrada, acredita-se que quando o espírito ora o corpo se move também. Quando está em oração, o judeu movimenta seu corpo continuamente. Em outras palavras, ao orar age.
No Brasil, as Comissões de Justiça e Paz, que foram criadas em muitas dioceses, inclusive na Arquidiocese de Vitória, muito contribuíram para conscientizar os cristãos de que é dever evangélico lutar pela justiça para alcançar a paz.

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Em Vitória, a Comissão de Justiça e Paz foi criada por Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que era bispo auxiliar, com apoio do arcebispo Dom João Baptista da Motta e Albuquerque. Tive a imensa graça de integrar essa comissão.

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

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