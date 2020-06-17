Em tempos conturbados, para onde a cidadania quer levar o país?

Homem segurando a Constituição Crédito: Arabson/Arquivo

Por iniciativa da Fundação Ulysses Guimarães, tive a oportunidade de debater a respeito deste tema: Para onde a cidadania quer levar o país? Discorrer sobre cidadania, numa instituição que tem o nome de Ulysses Guimarães, não seria possível senão iniciando a fala a partir do patrono, um paradigma das lutas cidadãs.



Ulysses combateu a ditadura instaurada no Brasil, em 31 de março de 1964, e desempenhou papel decisivo na redemocratização do Brasil. Ao declarar que a Constituição de 1988 tinha sido promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte, o gigante Ulysses, com a Carta Magna erguida nas mãos, num gesto cívico, adjetivou o documento: Constituição Cidadã.



Mas tudo isso é história e para os jovens até parece pré-história nestes tempos em que o ontem é esquecido e somente o hoje tem significado. Entretanto, é preciso que se diga com todas as forças da alma: um povo que não conhece o passado não tem futuro.



São muito expressivas e dignas de aplausos as passeatas que condenam a corrupção, que exigem segurança, saúde e educação, que protestam contra os desvios éticos. As classes dominantes desencorajam as lutas coletivas.



Com frequência, os líderes das lutas coletivas são perseguidos, presos e até mesmo assassinados. O povo tem de aprender a vencer seus desafios com as próprias forças.





Mesmo que o ambiente envolvente seja adverso, mesmo que a luta coletiva não seja valorizada e enaltecida, é a união que faz a força. Assusta-me que algumas vozes distorçam os justíssimos reclamos e advoguem o retorno da ditadura

Assusta-me também que uns poucos maculem o protesto democrático com atos de vandalismo e destruição do patrimônio público. Lembre-se, sobretudo aos jovens, que os atos institucionais que decretaram o regime ditatorial apresentaram, como justificativa para a supressão das garantias, a defesa dos valores democráticos.



Entretanto, com as ressalvas admitidas para que vigorasse, em nossa pátria, uma liberdade apenas relativa, o que vimos, a partir de primeiro de abril de 1964, foi a prática da tortura nos porões do regime, a perseguição aos opositores, a censura à imprensa, o silenciamento dos grandes líderes e abusos de toda ordem.