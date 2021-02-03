A História, em muitas oportunidades, foi obra dos pequenos

Numa perspectiva de tempo, não é a mídia que faz a História Crédito: jcomp/Freepik

A história de uma vida vai sendo traçada, página após página. Proferi centenas de palestras no Espírito Santo, fora do Espírito Santo e fora do Brasil. Abordei, com extrema frequência, questões de Ética, Cidadania e Direitos Humanos. Tive o cuidado de registrar e guardar o que escrevi e falei.

Mas esse zelo não foi capaz de abarcar integralmente a presença modesta, porém sincera e consequente, no cenário do debate. Muitas palestras eu proferi de improviso, seguindo um roteiro de ideias. Entrevistas também foram concedidas, expondo ideias originais, sem pedir recibo de autenticidade. Essas ideias foram apresentadas aqui e ali, mas nunca houve a preocupação de garantir autoria.

Afinal, a quem pertencem as ideias? Não são mera centelha de Deus no coração humano? Muito mais importante do que documentar um itinerário de vida é crer ou supor que esse itinerário de vida teve fruto. Ideias semeadas, testemunhos prestados, palavras lançadas ao vento e também impressas nos corações… Propostas apresentadas, escolhas existenciais deflagradas...

Falei em capitais, falei em cidades do interior, falei em Paris, falei em São José do Calçado, comarca onde exerci a função de Juiz de Direito. Partilhei projetos de mundo com crentes de diversas religiões, nas andanças pelo Brasil e pelo mundo.

Falei para os doutos ou os que têm o título de doutos, mas falei também aos pequeninos, nas Comunidades Eclesiais de Base. E obviamente falei muitas vezes em Cachoeiro de Itapemirim, minha cidade natal.