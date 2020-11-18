Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Direito

Nenhuma lei ou código de ética proíbe o juiz de ter emoções

Essa visão mais humanista do Direito não era partilhada, naqueles tempos distantes, pelos magistrados do andar de cima

Públicado em 

18 nov 2020 às 04:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

Violação de decisões judiciais tem custos elevados.
Na Associação Juízes para a Democracia encontrei companheiros Crédito: Sang Hyun Cho/ Pixabay
A Associação Juízes para a Democracia (AJD) é sediada em São Paulo e atuante em todo o território nacional. Fui dos primeiros associados da AJD no Brasil e o primeiro no Estado do Espírito Santo.
Na Associação Juízes para a Democracia encontrei magistrados cujas ideias comungavam com minha visão do Direito. Esse encontro foi emotivamente animador, porque era chamado por algumas pessoas, pejorativamente, com o codinome de jurista marginal.
O epíteto não me era atribuído pelos leigos em Direito, o que seria menos doloroso, mas por profissionais que integravam o universo jurídico. Isso porque, seguindo a consciência e por uma questão de foro íntimo, eu dava sentenças que, naquela época, não guardavam sintonia com o pensamento dominante e a jurisprudência dos tribunais superiores.

Veja Também

Caso Mariana Ferrer: Justiça deve julgar os fatos, não as pessoas

Entenda o que acontece a preso que pratica crime durante "saidinha"

Na década de 1960 – observe-se esta data, porque é essencial – preferia absolver a condenar. Optava por dar penas leves, quando era obrigado a condenar, do que aplicar pesadas penas.
Acreditava na palavra e dialogava com acusados e réus, tratando-os como seres humanos, portadores de dignidade porque tinham na alma, ainda que transgressores da lei, o selo de Deus. Confiava em acusados e réus, firmando com eles pactos de bem viver.
Emocionava-me porque nenhuma lei ou código de ética proíbe o juiz de ter emoções. Colocava nas decisões a Fé que recebi na infância. Isso porque entendia que o Estado é laico, mas o magistrado, embora integrando um dos Poderes estatais, pode revelar sua crença, sem ferir a laicidade do Estado.
Esforçava-me por obter acordos, no juízo cível, evitando que as partes prolongassem as contendas. Essa visão do Direito não era, de forma alguma, partilhada, naqueles tempos distantes, pelos magistrados do andar de cima. Porque tudo que eu fazia era feito com retidão de propósito, o apelido de jurista marginal me magoava muito.
Na Associação Juízes para a Democracia encontrei outros juízes marginais. Naquele pequeno grupo de juízes divergentes, eu não era marginal, porém companheiro. Esses são os misteriosos caminhos da vida.

Veja Também

Crucifixo nos tribunais lembra julgamento a que Cristo foi submetido

Direito sem humanismo não é Direito, mas sua negação

O papa, a homossexualidade e a luta por  direitos fundamentais

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

Tópicos Relacionados

Direito Justiça Direitos humanos mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados