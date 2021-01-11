Tirar carteira de motorista e casar em cartório ficam mais caros no ES

De 2020 para 2021, o VRTE foi reajustado de R$ 3,5084 para R$ 3,6459. Com isso, para tirar a primeira habilitação ou a reabilitação para carro ou moto, por exemplo, o interessado, que em 2020 tinha que pagar uma taxa ao Detran de R$ 378,90, agora terá que desembolsar R$ 393,76. Ou seja, um reajuste de R$ 14,86.