Tirar carteira de motorista e casar em cartório ficam mais caros no ES

Se tirar a carteira de motorista ou até mesmo casar estavam na lista de planos adiados para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus em 2020, prepare o bolso: esses sonhos vão ficar mais caros.
Isso porque o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) para este ano foi atualizado pelo Governo do Espírito Santo. Esse índice é a base para o cálculo das taxas cobradas por diversos serviços, como em cartórios e órgãos estaduais como o Detran-ES.
De 2020 para 2021, o VRTE foi reajustado de R$ 3,5084 para R$ 3,6459. Com isso, para tirar a primeira habilitação ou a reabilitação para carro ou moto, por exemplo, o interessado, que em 2020 tinha que pagar uma taxa ao Detran de R$ 378,90, agora terá que desembolsar R$ 393,76. Ou seja, um reajuste de R$ 14,86.
Os processos de união e divórcios também ficaram mais caros. De acordo a tabela de valores do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), os casamentos em cartórios e igrejas subiram de R$ 435,55 (2020) para R$ 452,62.