Cesta básica em Vitória fica 20% mais cara e preço é o 5° maior do país

Óleo de soja foi um dos maiores vilões da cesta básica em 2020 Crédito: Fernando Madeira

O preço da cesta básica em Vitória subiu 20,24% em 2020, aponta a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada nesta segunda-feira (11) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em dezembro, o custo de uma compra no supermercado do conjunto dos alimentos básicos na Capital do Espírito Santo estava em R$ 600,28.

Outras quatro capitais, porém, acumularam altas maiores no ano e passaram Vitória, que em 2019 tinha a cesta básica mais cara do país. Agora o posto é ocupado pela cidade de São Paulo, onde o valor da cesta fechou o ano em R$ 631,46, com alta de 24,67%.

Depois aparecem o Rio de Janeiro (R$ 621,09), Porto Alegre (R$ 615,66) e Florianópolis (R$ 615,57). Vitória fica na quinta posição.

Entre as capitais pesquisadas, a cesta mais barata foi encontrada em Aracaju (R$ 453,16). A cidade de Salvador registrou o maior aumento de preço da cesta básica no ano (+32,89%), mas ainda é a quinta mais barata do país, custando R$ 479,08.

CUSTO DA CESTA BÁSICA EM CADA CAPITAL EM 2020, SEGUNDO O DIEESE

São Paulo - R$ 631,46 (+24,67%) Rio de Janeiro - R$ 621,09 (+20,15) Porto Alegre - R$ 615,66 (+21,60) Florianópolis - R$ 615,57 (+20,30) Vitória - R$ 600,28 (+20,24) Brasília - R$ 591,82 (+24,88) Campo Grande - R$ 576,48 (+28,08) Belo Horizonte - R$ 568,53 (+27,79) Goiânia - R$ 563,80 (+23,98) Curitiba - R$ 540,36 (+17,76) Fortaleza - R$ 534,96 (+23,37) Belém - R$ 500,89 (+20,95) Salvador - R$ 479,08 (+32,89) João Pessoa - R$ 475,19 (+27,21) Recife - R$ 469,39 (+19,20) Natal - R$ 458,79 (+19,55) Aracaju - R$ 453,16 (+28,75)



OS VILÕES DA CESTA BÁSICA

Em 2020, a maior parte dos produtos apresentou elevação de preços em todas as capitais, causada, principalmente, pela desvalorização cambial, pelo alto volume das exportações e por fatores climáticos, em decorrência de longos períodos de estiagem ou de chuvas intensas.

O arroz foi um dos vilões do bolso do consumidor em 2020 e a alta de preço passou a ser mais intensa após abril. Os motivos que se destacaram foram a desvalorização do real frente ao dólar, que aumentou o custo de produção e elevou o volume de grão exportado; a diminuição da área plantada nos últimos anos; e, o abandono da política de estoques reguladores por parte do governo.