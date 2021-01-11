Cesta básica em Vitória fica 20% mais cara e preço é o 5° maior do país

O preço da cesta básica em Vitória subiu 20,24% em 2020, aponta a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada nesta segunda-feira (11) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em dezembro, o custo de uma compra no supermercado do conjunto dos alimentos básicos na Capital do Espírito Santo estava em R$ 600,28.
Outras quatro capitais, porém, acumularam altas maiores no ano e passaram Vitória, que em 2019 tinha a cesta básica mais cara do país. Agora o posto é ocupado pela cidade de São Paulo, onde o valor da cesta fechou o ano em R$ 631,46, com alta de 24,67%.
Depois aparecem o Rio de Janeiro (R$ 621,09), Porto Alegre (R$ 615,66) e Florianópolis (R$ 615,57). Vitória fica na quinta posição.
Entre as capitais pesquisadas, a cesta mais barata foi encontrada em Aracaju (R$ 453,16). A cidade de Salvador registrou o maior aumento de preço da cesta básica no ano (+32,89%), mas ainda é a quinta mais barata do país, custando R$ 479,08.
CUSTO DA CESTA BÁSICA EM CADA CAPITAL EM 2020, SEGUNDO O DIEESE
- São Paulo - R$ 631,46 (+24,67%)
- Rio de Janeiro - R$ 621,09 (+20,15)
- Porto Alegre - R$ 615,66 (+21,60)
- Florianópolis - R$ 615,57 (+20,30)
- Vitória - R$ 600,28 (+20,24)
- Brasília - R$ 591,82 (+24,88)
- Campo Grande - R$ 576,48 (+28,08)
- Belo Horizonte - R$ 568,53 (+27,79)
- Goiânia - R$ 563,80 (+23,98)
- Curitiba - R$ 540,36 (+17,76)
- Fortaleza - R$ 534,96 (+23,37)
- Belém - R$ 500,89 (+20,95)
- Salvador - R$ 479,08 (+32,89)
- João Pessoa - R$ 475,19 (+27,21)
- Recife - R$ 469,39 (+19,20)
- Natal - R$ 458,79 (+19,55)
- Aracaju - R$ 453,16 (+28,75)
OS VILÕES DA CESTA BÁSICA
Em 2020, a maior parte dos produtos apresentou elevação de preços em todas as capitais, causada, principalmente, pela desvalorização cambial, pelo alto volume das exportações e por fatores climáticos, em decorrência de longos períodos de estiagem ou de chuvas intensas.
O arroz foi um dos vilões do bolso do consumidor em 2020 e a alta de preço passou a ser mais intensa após abril. Os motivos que se destacaram foram a desvalorização do real frente ao dólar, que aumentou o custo de produção e elevou o volume de grão exportado; a diminuição da área plantada nos últimos anos; e, o abandono da política de estoques reguladores por parte do governo.
O óleo de soja, a carne bovina de primeira, o leite UHT, a manteiga, o açúcar, a farinha de trigo e o pão francês também subiram de preço em todas as capitais pesquisadas ao longo do ano passado.