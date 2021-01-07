Procon apreende produtos vencidos em supermercado de Marataízes

Vários produtos foram apreendidos em ação do Procon em Marataízes nesta quinta (7) Crédito: Divulgação/Procon

Procon Estadual realizou uma ação, em parceria com o Procon Municipal, em estabelecimentos comerciais de Marataízes , no Sul do Espírito Santo , durante esta quinta-feira (7). Os agentes realizaram fiscalizações em postos de combustíveis e supermercados e encontraram irregularidades em produtos comercializados, como prazos de validade vencidos e alimentos impróprios para consumo.

A coordenadora executiva do Procon de Marataízes, Maria de Lourdes Riedel, afirmou que no supermercado fiscalizado alguns dos produtos com validade vencida tinham até larvas. Para mascarar a irregularidade, eram colocadas novas etiquetas sobre as que já apresentavam o prazo expirado.

Comerciantes colavam etiquetas com prazos de validade alterados por cima das originais Crédito: Divulgação/Procon

"Em relação ao segmento de supermercado, foram apreendidos produtos como mussarela, bebidas lácteas, grãos, dentre outros. Havia irregularidades nas validades, produtos comercializados com validade vencida, inclusive alguns impróprios para consumo, contendo até larvas. Outras irregularidades, como falta de informações destinadas aos clientes também foram encontradas", disse.

Maria de Lourdes disse ainda que a punição para os estabelecimentos é aplicação de multa, já que as irregularidades ferem vários artigos da lei de direitos do consumidor. Ela ressaltou ainda que estes produtos encontrados foram recolhidos e não serão mais comercializados pelos estabelecimentos. O nome do supermercado não foi informado pelo órgão.

Bebidas lácteas foram um dos produtos encontrados com mais irregularidades Crédito: Divulgação/Procon