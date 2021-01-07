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Fiscalização

Procon apreende produtos vencidos em supermercado de Marataízes

Segundo o órgão, alguns produtos já tinham até larvas; alimentos foram recolhidos das prateleiras e estabelecimento será multado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 jan 2021 às 20:27

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 20:27

Produtos com irregularidades recolhidos pelo procon
Vários produtos foram apreendidos em ação do Procon em Marataízes nesta quinta (7) Crédito: Divulgação/Procon
Procon Estadual realizou uma ação, em parceria com o Procon Municipal, em estabelecimentos comerciais de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, durante esta quinta-feira (7). Os agentes realizaram fiscalizações em postos de combustíveis e supermercados e encontraram irregularidades em produtos comercializados, como prazos de validade vencidos e alimentos impróprios para consumo.
A coordenadora executiva do Procon de Marataízes, Maria de Lourdes Riedel, afirmou que no supermercado fiscalizado alguns dos produtos com validade vencida tinham até larvas. Para mascarar a irregularidade, eram colocadas novas etiquetas sobre as que já apresentavam o prazo expirado.
Produtos com irregularidades recolhidos pelo procon
Comerciantes colavam etiquetas com prazos de validade alterados por cima das originais Crédito: Divulgação/Procon
"Em relação ao segmento de supermercado, foram apreendidos produtos como mussarela, bebidas lácteas, grãos, dentre outros. Havia irregularidades nas validades, produtos comercializados com validade vencida, inclusive alguns impróprios para consumo, contendo até larvas. Outras irregularidades, como falta de informações destinadas aos clientes também foram encontradas", disse.
Maria de Lourdes disse ainda que a punição para os estabelecimentos é aplicação de multa, já que as irregularidades ferem vários artigos da lei de direitos do consumidor. Ela ressaltou ainda que estes produtos encontrados foram recolhidos e não serão mais comercializados pelos estabelecimentos. O nome do supermercado não foi informado pelo órgão.
Bebidas lácteas foram um dos produtos encontrados com mais irregularidades Crédito: Divulgação/Procon
A coordenadora executiva ainda explicou que, em relação aos postos de combustíveis, os levantamentos ainda estão sendo feitos pelas equipes do Procon Estadual e, por isso, mais informações não podem ser divulgadas no momento. Os alvos da operação do órgão são os estabelecimentos que reúnem o maior número de reclamações por parte dos clientes que, segundo Maria de Lourdes são, majoritariamente, supermercados e postos de gasolina.

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