Agora aberto ao público: o lado menos conhecido do maior ecologista capixaba

Ilustração de beija-flores de Augusto Ruschi Crédito: Rafael S. Cipriano

O Brasil e o mundo conhecem o trabalho e o legado de Augusto Ruschi, o patrono da Ecologia do país. Mas o talento do cientista capixaba nas artes plásticas é a face menos conhecida do biólogo, que deixou de mais de 200 imagens produzidas a partir da década de 1920, quando Ruschi esboçou suas primeiras ilustrações de orquídeas e beija-flores.

Uma parte dessa preciosidade (31 obras) produzida pelo ambientalista estará em exibição numa sala especial da Exposição “Novos Viajantes”, que vai reunir obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 34 artistas. A mostra, promovida pelo Sesc, será aberta no dia 4 de julho, às 18h30, no Espaço Cultural Palácio Anchieta , em Vitória. Fica até o dia 10 de setembro, com entrada gratuita.

A exposição teve como ponto de partida o universo iconográfico de cientistas, naturalistas, botânicos, zoólogos e artistas da Europa que aportaram no Brasil, entre os séculos XVI e XIX, com o intuito de explorar o paraíso tropical recém-descoberto.

Suas pesquisas resultaram na elaboração de uma grande quantidade de diários, coleções de objetos, de espécies naturais e de obras de artes visuais – desenhos, pinturas, gravuras –, que constituem o que ficou designado como “arte dos viajantes”.

Como exemplo da importância da documentação produzida pelos naturalistas, destaca-se o material resultante da expedição realizada por Carl Friedrich von Martius e Johann Baptiste von Spix, entre 1817 e 1820, quando, em lombo de mulas, percorreram durante três anos mais de dez mil quilômetros entre o Rio de Janeiro e o Amazonas.

O biólogo Augusto Ruschi e os beija-flores, em Santa Teresa Crédito: Arquivo/AG

Nessa viagem, propuseram a organização da vegetação brasileira em cinco biomas – cerrado, caatinga, Mata Atlântica, Floresta Amazônica e pampas –, conceito utilizado até hoje e que foi, posteriormente, implementado com o pantanal.

Obra de Attilio Colnago que estará em exposição no Palácio Anchieta Crédito: Divulgação

No Espírito Santo, foram de fundamental importância a passagem e a iconografia deixada pelos naturalistas Príncipe Maximiliano de Wied, com a publicação de “Viagem ao Brasil”, Saint-Hilaire com “Viagem ao Espírito Santo e Rio Doce” e pela Princesa Teresa da Baviera.

Na mostra que será exibida no Palácio Anchieta, além de mais de 115 obras, serão inseridas duas salas especiais: uma delas é a “Sala Mata Atlântica”, que reúne “memórias” da riqueza da floresta capixaba.