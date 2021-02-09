Vacina no Brasil: frases que vão entrar para a História

Vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

Episódios que, somados ao contexto de toda a pandemia, serão detalhadamente estudados no futuro. Nesse sentido, as omissões e as frases pronunciadas nos dias 17 e 18 de janeiro, seja de esperança, indignação ou lamento, já entraram para a História e farão parte dos vestígios utilizados para produzir conhecimento.

Entre elas, destaca-se a da primeira brasileira vacinada: “Que a população acredite na vacina. Estou falando como mulher, brasileira, mulher negra, que acreditem na vacina. Vamos pensar no monte de vidas que nós perdemos e quantas famílias nós perdemos. Eu quase perdi um irmão também com Covid. E diante disso é que eu tomei coragem e participei da campanha da vacina”.

Por outro lado, insatisfeito pela abertura da vacinação em São Paulo, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello , reagiu: “Poderíamos num ato simbólico ou numa jogada de marketing iniciar a primeira dose em uma pessoa, mas em respeito a todos os governadores, prefeitos e todos os brasileiros, o Ministério da Saúde não fará isso”.

Pela expressão “jogada de marketing”, o ministro recebeu dura resposta de Dimas Covas, diretor do Butantan: “Respeito muito o general Pazuello, mas, como todo general, como todo soldado, ele foi preparado a vida inteira para matar, lutar”. Prosseguindo, Covas justificou a decisão de começar imediatamente a vacinação: “Não é possível do ponto de vista do médico, da ética médica, de esperar uma decisão burocrática para que seja iniciada uma vacinação. A razão que me interessa é o compromisso que nós temos com as pessoas que precisam ser protegidas e não há burocracia que resista a isso”.

Indignado, Doria foi ainda mais firme: “O governo federal faz golpes de morte há onze meses contra brasileiros, com negacionismo, recomendação para uso da cloroquina, com a falta de vacinas, agulhas e seringas, falta de orientação e de bons exemplos. Frases lamentáveis como: ‘e daí?’, ‘pressa para quê?’, ‘toma cloroquina que passa’, ‘lavo minhas mãos’. Isso, sim, é golpe na vida”.

Bolsonaro, para não reconhecer o mérito do adversário, silenciou, convertendo-se, talvez, no único líder internacional a não festejar o princípio da vacinação no próprio país. Assim, apenas na manhã posterior, o presidente, contrariando tudo que falara anteriormente, disse: “A vacina é do Brasil, não é de nenhum governador”.

No Espírito Santo, a primeira vacinada, que também trabalha na linha de frente da pandemia, declarou emocionada: “Estou muito orgulhosa. Contribuí em dias de luta, agora sou uma das primeiras a tomar vacina e viver dias de glória”.

Que essa “glória” alcance todos os brasileiros, inclusive os que espalham mentiras sobre a vacina e defendem cegamente líderes políticos inescrupulosos.