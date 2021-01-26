Novos prefeitos precisam valorizar a cultura

Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, em Vila Velha: Secretaria de Cultura da cidade perdeu protagonismo e foi unida ao Esporte e Lazer Crédito: Comunicação PMVV/Divulgação

Os novos prefeitos e os reeleitos têm agora o desafio de atender às expectativas da sociedade em pelo menos três aspectos: uso correto do dinheiro dos contribuintes, eficiência dos serviços públicos e construção de políticas voltadas para o benefício da coletividade.

Nesse sentido, o setor cultural, um dos mais afetados pela Covid-19 , representa uma alternativa de crescimento e deve ser encarado pelos gestores como área estratégica, que gera emprego e traz retorno econômico. Não se trata, portanto, de assunto descartável, que pode ser postergado ou deixado em segundo plano.

Imbuído desse diagnóstico, é necessário inserir a cultura entre as prioridades de governo e promover esforços junto à sociedade a fim de impulsioná-la. Para isso, determinadas medidas são indispensáveis, como fortalecer os Conselhos Municipais de Cultura, garantir orçamento justo, consolidar leis de incentivo, estabelecer boas relações com a classe artística e buscar parcerias com órgãos públicos e institutos privados do ramo.

Ressalte-se, ainda, a importância de estruturá-la dentro das prefeituras, de preferência em secretarias exclusivas. A partir dessa base, é preciso formar uma equipe técnica que tenha o apoio de historiadores, antropólogos, arqueólogos, museólogos, arquivistas e músicos, enfim, de profissionais capazes de planejar e concretizar ações de desenvolvimento cultural.

No que tange o Espírito Santo , mesmo no princípio dos mandatos, alguns exemplos preocupam. Em Vila Velha , com a posse do prefeito Arnaldinho Borgo , a então Secretaria de Cultura perdeu protagonismo e foi unida ao Esporte e Lazer, passando a denominar-se Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura. Prática similar ocorre na Serra , detentora da maior população do Estado, em que a Cultura também divide espaço com Turismo, Esporte e Lazer. E por lá, vale destacar, a Lei Chico Prego, de incentivo à cultura local, está parada há anos.