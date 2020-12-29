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Coragem

Negros escravizados e a luta por dias melhores

Que a lição de bravura dos que lutaram contra um regime marcado pela crueldade nos estimule a seguir em frente e fazer do próximo ano o melhor de nossas vidas

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

29 dez 2020 às 04:00
Herbert Soares

Colunista

Herbert Soares

Escravidão
Jornais noticiavam fuga de escravos no tempo do Brasil Império Crédito: Shutterstock
“Gratifica-se a quem trouxer à fazenda de José da Rosa Machado os escravos de nomes Luiz e Ladislau, que fugiram no dia 1º do corrente”. A informação, publicada em janeiro de 1871 no jornal cachoeirense “O Estandarte”, nos leva para o século XIX, tempo do Brasil Império e da escravidão.
O cenário descrito é apenas um entre os incontáveis relatos similares divulgados na ainda embrionária imprensa capixaba. Por exemplo: nas primeiras semanas de 1871, após a tradicional virada de ano, os noticiosos locais também enfatizaram outras fugas como a de Izidora, Silvério e José, oriundos respectivamente de VitóriaCastelo e Cachoeiro de Itapemirim.

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No sul do Estado, região de grandes fazendas que utilizavam essa valiosa mão de obra, os proprietários recorriam a todos os meios possíveis para recuperá-la, inclusive com anúncios nos jornais. Nesse sentido, duas semanas depois da primeira nota, o caso de Luiz e Ladislau permanecia em evidência, agora no “Correio da Victoria”, um dos impressos mais importantes da Capital. 
Segundo a publicação, os dois escravos, ambos “crioulos”, escaparam da Fazenda Boa Vista, localizada em Cachoeiro. Luiz, de 30 anos, ostentava barba preta no queixo e não tinha o dedo mínimo do pé. Por sua vez, Ladislau, de 24 anos, era conhecido pelas pernas tortas.
Quem os achasse, conforme destacado nos periódicos, seria gratificado pelo senhor. Os dois citados, talvez pelos problemas físicos, tinham preço individual de captura fixado em 50 mil reis, valor baixo se comparado a situações semelhantes. Apesar disso, como mostra a repercussão, de modo algum o dono aceitava perder qualquer força de trabalho, ou seja, a fuga necessitava de plano eficaz para não resultar em nova prisão e, consequentemente, em violência.

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A respeito do destino de Luiz e Ladislau, o mistério continua, afinal, nos meses posteriores não há menção a eles no noticiário. Assim, resta especular sobre as possibilidades e acreditar que, mesmo diante de tantos obstáculos, o corajoso ato desses jovens pode sinalizar que conseguiram livrar-se definitivamente dos maus-tratos e, por fim, desfrutaram da liberdade que jamais deve ser negada a nenhuma pessoa.
Como bem diz o escritor mineiro Guimarães Rosa, “o que a vida quer da gente é coragem”. Que a lição de bravura de Luiz e Ladislau, que lutaram contra um regime marcado pela crueldade, nos estimule a seguir em frente e fazer do próximo ano o melhor de nossas vidas.

Herbert Soares

É mestre em História pela Ufes. Neste espaço, a história capixaba é a protagonista, sem deixar de lado as atualidades. Escreve às terças.

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