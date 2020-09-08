Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reconhecimento

Após anos de luta, finalmente historiador virou profissão regulamentada

Superado o obstáculo até sua promulgação, cabe aos historiadores, ainda que sejam passíveis de falhas, trabalhar de forma ética, focado na verdade e na construção de um Brasil com população crítica e mais democrático

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

08 set 2020 às 05:00
Herbert Soares

Colunista

Herbert Soares

História Abandonada - Ensaio fotográfico com foco nos detalhes da arquitetura de época, ação do tempo e o descaso com alguns prédios no Centro Histórico de Vitória
Luta pelo reconhecimento da atividade de historiador vem desde 1968 Crédito: Fernando Madeira
Uma luta de meio século foi recompensada no dia 17 de agosto de 2020. Nessa data, o presidente Jair Bolsonaro promulgou a Lei Nº 14.038, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de historiador. Essa conquista, vale frisar, origina-se do Projeto de Lei nº 368/2009, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS).
A batalha pelo reconhecimento iniciou-se em 1968, quando o primeiro projeto nesse sentido foi apresentado à Câmara Federal pelo deputado Ewaldo de Almeida Pinto (MDB). Não recebendo a bênção do regime militar, acabou arquivado. Assim, apenas em 1983, 15 anos depois da primeira tentativa, outra iniciativa visando à regulamentação voltou ao Congresso. Dessa vez, pelas mãos do deputado capixaba José Carlos da Fonseca (PDS).

Veja Também

“Caravana da Liberdade”: Carlos Lacerda no Espírito Santo em 1957

Vídeos históricos emocionam moradores da Região do Caparaó capixaba

Lott, o marechal que divergiu da elite militar e virou piada em Cachoeiro

Na justificativa, o parlamentar destacou a apreensão dos historiadores do Espírito Santo quanto às condições de trabalho e a “absoluta carência de normas explicitadoras de seus direitos e deveres”. Lembrou também que, apesar do número considerável de bacharéis em História, “as funções de ensino e pesquisa vêm sendo exercidas por leigos ou profissionais de outras áreas”. Desse modo, conforme explicitado por Fonseca, o trabalho dos historiadores estava sendo prejudicado, daí a necessidade da regulamentação.
A proposta do representante do Espírito Santo tramitou durante longos seis anos e foi igualmente arquivada. Nos anos posteriores, as frustrações se acumularam com a rejeição de sete projetos similares, indício claro das dificuldades encontradas pelos historiadores, embora tenha dado oportunidade de aprimorar o texto, corrigir imprecisões e tornar viável a aprovação no presente ano.

Veja Também

O meio ambiente pede socorro, e o momento é de reflexão e luta

Educação e respeito são as premissas da construção de um país digno

O que fazer com nossos monumentos históricos e o que eles representam?

Ironicamente, a sanção coube ao governante autor da frase “ninguém quer saber de jovem com senso crítico”, uma afirmação contrária aos princípios mais estimados pelos historiadores. Enfim, a lei carrega o nome de Jair Bolsonaro, mas a vitória não pode ser creditada a ele, afinal, antes de promulgá-la, o presidente a vetou alegando inconstitucionalidade por restringir o livre exercício profissional, um argumento estranho e distante da realidade.
Por fim, o correto registro: o projeto do senador Paulo Paim, de 2009, sofreu modificações e, após desfecho positivo no Congresso, virou lei no mês de fevereiro de 2020. Na sequência, conforme mencionado, recebeu veto do Palácio do Planalto. Os parlamentares, no entanto, derrubaram o veto presidencial e Bolsonaro, agora derrotado, promulgou. Portanto, fundamentais nesse processo são aqueles engajados na causa: Associação Nacional de História (ANPUH), historiadores do passado e do presente, bem como os senadores e deputados federais que compreenderam a sua importância.

Veja Também

Movimentos de 1964 deixaram a democracia em segundo plano

Que tal conhecer a história e a cultura capixabas sem sair de casa?

Gripe espanhola deixou um rastro de tristeza e mortes no ES em 1918

Superado o último obstáculo, cabe aos historiadores, ainda que sejam passíveis de falhas, trabalhar de forma ética, focado na verdade e na construção de um Brasil com população crítica e mais democrático.

Herbert Soares

É mestre em História pela Ufes. Neste espaço, a história capixaba é a protagonista, sem deixar de lado as atualidades. Escreve às terças.

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro governo federal Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados