Em 1974, Espírito Santo elegeu senador do MDB, a “oposição consentida”

Dirceu Cardoso, advogado, jornalista e professor, eleitor senador pelo ES em 1974 Crédito: Senado Federal

“O povo capixaba está altamente politizado e consciente de suas responsabilidades, daí porque tenho grandes esperanças na minha eleição para o Senado”. Com essa declaração ao Jornal do Brasil, o então deputado federal Dirceu Cardoso, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), expressou confiança acerca do pleito de 15 de novembro de 1974.

Realizada em plena ditadura, a eleição de 1974 surpreendeu ao consagrar justamente o MDB, o partido da “oposição consentida” dentro do sistema bipartidário. Os eleitores escolheram deputados estaduais, federais e senadores e, na disputa ao Senado, verificou-se a maior derrota da Aliança Renovadora Nacional (Arena), a legenda governista: das 22 cadeiras disponíveis, os emedebistas conquistaram, no voto, 16.

Assim, depois de conviver com derrotas amargas, o MDB transformou-se numa importante força política ao também eleger 330 deputados estaduais e 160 deputados federais país afora. No Espírito Santo , a sigla não alcançou a maioria de deputados, porém, na única vaga para o Senado, vitória do otimista Dirceu Cardoso, com 56% dos votos, sobre o deputado federal José Carlos da Fonseca.

A campanha teve momentos tensos e inusitados. Ainda segundo o Jornal do Brasil, Dirceu Cardoso acusou a ala jovem da Arena de pretender utilizar, no dia da votação, cerca de 200 moças “trajando sumaríssimas roupas” para convencer os eleitores a “trocar suas cédulas pelas dos candidatos arenistas”. Exaltado, pediu às autoridades para proibir “tal procedimento” a fim de evitar “atritos” entre os membros dos partidos e, por fim, assegurou: “não estamos dispostos a permitir tal forma de aliciamento”.

Proclamado o resultado, nem as tais moças, se é que a tática foi mesmo adotada, impediram o êxito de Dirceu Cardoso. O triunfo, no entanto, aconteceu em contexto diferente do ocorrido no plano nacional, isto é, não pode ser visto apenas como resposta da população capixaba à ditadura. Afinal, contribuiu para sua vitória a proximidade com lideranças da Arena local, fruto de relações do tempo em que pertencia ao Partido Social Democrático (PSD), o principal do Espírito Santo antes do golpe de 1964. Alguns desses dirigentes, vale frisar, o apoiaram em detrimento do candidato do próprio partido.

Depois da apuração, ao ser abordado outra vez pelo Jornal do Brasil, o agora senador eleito alfinetou os adversários: “A minha vitória foi a maneira que os eleitores encontraram para mostrar que precisam de representantes honestos, que também saibam discordar, argumentar e discutir os problemas nacionais sem temor, para que possam vencer o diálogo com os homens do Governo, que nada mais fazem senão concordar com tudo que lhes é apresentado”.