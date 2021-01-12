Dia do Cronista Capixaba reverencia obra de Rubem Braga

O cachoeirense Rubem Braga foi considerado o maior cronista brasileiro do século XX Crédito: Gildo Loyola/Arquivo

Hoje, 12 de janeiro, comemora-se o Dia Estadual do Cronista Capixaba. A data, instituída em 2013, deriva de projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Doutor Hércules Silveira e atualmente é regida pela Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, sancionada pelo governador Renato Casagrande

Quanto ao Espírito Santo , trata-se da primeira data relevante do ano, ou seja, ela abre o calendário oficial de semanas e dias comemorativos no âmbito do Estado. Uma honra para todos os cronistas capixabas e, em especial, para a figura que inspirou a criação desse dia: o jornalista Rubem Braga (1913-1990), filho ilustre de Cachoeiro de Itapemirim

Radicado a maior parte da vida na cidade do Rio de Janeiro , na mítica cobertura em Ipanema, o “velho Braga” é considerado um dos grandes gênios da crônica literária brasileira. Com milhares de textos publicados em mais de 50 anos de carreira, consagrou-se na história da imprensa pelo estilo original e fascinante, que ia do rio Itapemirim à praia de Copacabana e chegava até as batalhas da Segunda Guerra Mundial.

O Dia dos Cronistas, portanto, na mesma data de nascimento de Rubem Braga, reverencia a sua brilhante obra. Na justificativa do mencionado projeto, que foi sugerido ao deputado pelo professor Francisco Aurelio Ribeiro, também colunista de A Gazeta, o proponente destacou que, além de exaltar o escritor cachoeirense, o objetivo é valorizar a cultura e a criação intelectual capixaba.

Nesse sentido, a partir da homenagem a Rubem Braga, celebra-se, de forma geral, o importante trabalho dos autores locais, do passado e do presente, os desconhecidos do grande público e nomes marcantes da literatura capixaba como Amâncio Pinto Pereira, Haydée Nicolussi, José Carlos Oliveira, Bernadette Lyra, o próprio Francisco Aurelio Ribeiro, entre muitos outros.